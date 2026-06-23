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Dünyanın İlk Güneş Enerjisi İle Çalışan Elektrikli Bisikleti Tanıtıldı: 193 KM Menzili Var!

Dünyanın İlk Güneş Enerjisi İle Çalışan Elektrikli Bisikleti Tanıtıldı: 193 KM Menzili Var!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 15:05
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Sürdürülebilir mobilite alanında önemli bir gelişmeye imza atan teknoloji üreticisi Phosgo, seri üretime geçen ilk güneş enerjili elektrikli bisiklet modeli Go 5 Ultra'yı resmi olarak duyurdu. Geleneksel şarj altyapılarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu yenilikçi araç, çevre dostu ulaşım teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://road.cc/ebiketips/tech-news/t...
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Jantlara entegre edilen güneş pilleri kesintisiz şarj imkanı sunuyor

Jantlara entegre edilen güneş pilleri kesintisiz şarj imkanı sunuyor

Phosgo Go 5 Ultra modelinin en dikkat çekici mühendislik detayını, tekerlek jantlarına yerleştirilen yüksek verimli güneş panelleri oluşturuyor. Hem sürüş esnasında hem de park halindeyken gün ışığından enerji üretebilen bu sistem, 720 Wh kapasiteli bataryayı sürekli destekliyor. Gelişmiş şarj teknolojisi ve yüksek enerji verimliliği sayesinde araç tek bir dolumla 193 kilometreye varan bir menzil mesafesine ulaşıyor. Gövde mimarisinde barındırdığı gelişmiş donanımlar sebebiyle 36 kg ağırlığa sahip olan bisiklet, kullanıcılarına priz arama zorunluluğu olmaksızın uzun soluklu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Bölgesel yasal düzenlemeler doğrultusunda iki farklı motor alternatifi bulunuyor

Bölgesel yasal düzenlemeler doğrultusunda iki farklı motor alternatifi bulunuyor

Farklı pazarların hız ve güç regülasyonlarına uyum sağlamak adına iki ayrı versiyon halinde geliştirilen bisiklet, performans verileriyle öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri pazarı için üretilen modelde 150 Nm tork ve 910W tepe gücü sağlayan Bafang 750W orta tahrikli motor yer alırken, bu versiyon saatte 45 km azami hıza ulaşıyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki pedelec yasalarına uygun olarak tasarlanan ikinci versiyonda ise 120 Nm tork üreten ve maksimum 25 km/sa hız sınırı bulunan Bafang M430 250W motor görev yapıyor. Her iki modelde de sürüş koşullarına göre seçilebilen beş farklı pedal destek modu yer alıyor.

Akıllı güvenlik donanımları ve yapay zeka destekli sistemler güvenliği artırıyor

Akıllı güvenlik donanımları ve yapay zeka destekli sistemler güvenliği artırıyor

Sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde akıllı bir mobilite cihazı olarak tasarlanan Go 5 Ultra, üst düzey güvenlik ve bağlantı özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Hırsızlığa karşı korumalı alarm, düşme algılama sensörü ve uzaktan kilitleme gibi entegre emniyet sistemlerine sahip olan araçta; yapay zeka destekli sesli asistan, MPPT şarj kontrol ünitesi, GPS, 4G ve anlık veri aktarımı için Bluetooth bağlantı desteği sunuluyor. Geleceğin mikro mobilite teknolojilerini barındıran bu model, 6000 dolar seviyesindeki satış fiyatıyla 27 Temmuz tarihinde küresel pazarda kullanıcıyla buluşuyor.

Bisikletin test sürüşünü buradan izleyebilirsiniz 👇

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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