Dünyanın İlk Güneş Enerjisi İle Çalışan Elektrikli Bisikleti Tanıtıldı: 193 KM Menzili Var!
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Kaynak: https://road.cc/ebiketips/tech-news/t...
Sürdürülebilir mobilite alanında önemli bir gelişmeye imza atan teknoloji üreticisi Phosgo, seri üretime geçen ilk güneş enerjili elektrikli bisiklet modeli Go 5 Ultra'yı resmi olarak duyurdu. Geleneksel şarj altyapılarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bu yenilikçi araç, çevre dostu ulaşım teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
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Jantlara entegre edilen güneş pilleri kesintisiz şarj imkanı sunuyor
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Bölgesel yasal düzenlemeler doğrultusunda iki farklı motor alternatifi bulunuyor
Akıllı güvenlik donanımları ve yapay zeka destekli sistemler güvenliği artırıyor
Bisikletin test sürüşünü buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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