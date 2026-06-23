Dünyanın İlk Güneş Enerjisi İle Çalışan Elektrikli Bisikleti Tanıtıldı: 193 KM Menzili Var!

Farklı pazarların hız ve güç regülasyonlarına uyum sağlamak adına iki ayrı versiyon halinde geliştirilen bisiklet, performans verileriyle öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri pazarı için üretilen modelde 150 Nm tork ve 910W tepe gücü sağlayan Bafang 750W orta tahrikli motor yer alırken, bu versiyon saatte 45 km azami hıza ulaşıyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki pedelec yasalarına uygun olarak tasarlanan ikinci versiyonda ise 120 Nm tork üreten ve maksimum 25 km/sa hız sınırı bulunan Bafang M430 250W motor görev yapıyor. Her iki modelde de sürüş koşullarına göre seçilebilen beş farklı pedal destek modu yer alıyor.