article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Atatürk Vurgulu Yemini ile Gündeme Gelen Nimet Özdemir, CHP’den İstifa Edip AKP’ye Katıldı

Atatürk Vurgulu Yemini ile Gündeme Gelen Nimet Özdemir, CHP’den İstifa Edip AKP’ye Katıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP'ye katıldı. Özdemir’in AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP Grup Toplantısı’na katıldı. Özdemir’e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP Grup Toplantısı’na katıldı. Özdemir’e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası Özdemir’e parti rozetini takacak. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, 'Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim' dedi.

İstanbul Milletvekili Özdemir'in AKP katılımı kapsamında rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

CHP’den istifa edip AKP’ye katılan Nimet Özdemir, Meclis'teki Atatürk vurgulu yemini ile gündeme gelmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın