Atatürk Vurgulu Yemini ile Gündeme Gelen Nimet Özdemir, CHP’den İstifa Edip AKP’ye Katıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP'ye katıldı. Özdemir’in AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP Grup Toplantısı’na katıldı. Özdemir’e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’den istifa edip AKP’ye katılan Nimet Özdemir, Meclis'teki Atatürk vurgulu yemini ile gündeme gelmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın