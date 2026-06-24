SGK Uzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Yeni Emekli Maaşını Açıkladı
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Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi. Geri sayım devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında ezber bozan açıklamalarda bulundu. İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı için rakam verdi.
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Temmuz 2026 emekli maaşı ne kadar olacak?
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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