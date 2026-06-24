SGK Uzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Yeni Emekli Maaşını Açıkladı

Yaklaşık 5 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendiren 'en düşük emekli maaşı' uygulamasında da köklü bir değişim kapıda. Kök maaşı düşük olan vatandaşların sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması adına hükümetin seyyanen bir düzenleme yapması bekleniyor. Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine ve yapılan hesaplamalara göre;

Yeni en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 23.500 TL

Yeni en düşük memur emeklisi maaşı: 31.792 TL

Öte yandan, Temmuz ayı takviminde şu an için ek bir refah payı ya da oranların yüzde 20’ye tamamlanması yönünde somut bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Karakaş, şu ifadeleri kullandı: 'Yaklaşık 5 milyona yakın insanımız en düşük emekli maaşı uygulamasından etkileniyor. Kök maaşı düşük olanların sıfır zamla karşılaşmaması için düzenleme yapılacaktır.'