article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
SGK Uzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Yeni Emekli Maaşını Açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş Canlı Yayında Yeni Emekli Maaşını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 13:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi. Geri sayım devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında ezber bozan açıklamalarda bulundu. İsa Karakaş, en düşük emekli maaşı için rakam verdi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz 2026 emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2026 emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adımları sürerken, Temmuz ayında yapılacak artış oranları da netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son beklenti anketindeki yüzde 1,36’lık tahmini değerlendiren İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban oranın belirdiğini ifade etti.

SGK uzmanı Karakaş, en kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 17,5’in altına düşmeyeceğini, ortalama beklentinin ise yüzde 18 civarında olduğunu vurguladı. Karakaş, emekli maaş zammıyla ilgili 'En kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam yüzde 17,5'in altında gelmeyecektir. Ortalama olarak yüzde 18 civarında bir rakamdan söz edebiliriz' ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 5 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendiren 'en düşük emekli maaşı' uygulamasında da köklü bir değişim kapıda. Kök maaşı düşük olan vatandaşların sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması adına hükümetin seyyanen bir düzenleme yapması bekleniyor. Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine ve yapılan hesaplamalara göre;

  • Yeni en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 23.500 TL

  • Yeni en düşük memur emeklisi maaşı: 31.792 TL

Öte yandan, Temmuz ayı takviminde şu an için ek bir refah payı ya da oranların yüzde 20’ye tamamlanması yönünde somut bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Karakaş, şu ifadeleri kullandı: 'Yaklaşık 5 milyona yakın insanımız en düşük emekli maaşı uygulamasından etkileniyor. Kök maaşı düşük olanların sıfır zamla karşılaşmaması için düzenleme yapılacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın