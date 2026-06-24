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Kuyumcularda Altın İçin Yeni Dönem: Uzmanlar Bile Ayırt Edemiyordu

Kuyumcularda Altın İçin Yeni Dönem: Uzmanlar Bile Ayırt Edemiyordu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 12:31
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Kuyumculuk sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan ve uzmanların bile gözle ayırt etmekte zorlandığı laboratuvar üretimi (sentetik) pırlantalar için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla hazırlanan 'Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle altın ve pırlanta alışverişinde ezberleri bozacak radikal değişiklikleri beraberinde getiriyor.

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Sentetik ve doğal taşlar aynı vitrinde yer alamayacak.

Sentetik ve doğal taşlar aynı vitrinde yer alamayacak.

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar ortamında gerçeğine birebir yakın üretilen sentetik pırlantalar, piyasada ciddi bir bilgi kirliliğine yol açıyordu. Doğal pırlantalardan ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan bu ürünlerin, kimi zaman yüksek fiyatlarla doğal taş gibi satılması şikayetleri artırmıştı.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, insan müdahalesiyle üretilen tüm kıymetli taşlar için şeffaflık zorunluluğu getirildi. Artık kuyumcular, laboratuvar üretimi taşları doğal olanlarla aynı vitrinde veya karışık şekilde sergileyemeyecek. Bu ürünler için mağazalarda tamamen ayrı reyonlar oluşturulmak zorunda.

Etiketten reklama her yerde belirtilecek.

Etiketten reklama her yerde belirtilecek.

Düzenleme sadece vitrin düzeniyle de sınırlı kalmıyor. Tüketicinin yanıltılmasını önlemek adına, laboratuvar ortamında üretilen taşların yer aldığı tüm süreçlerde açık beyan aranacak. Buna göre;

  • Ürün etiketleri ve sertifikaları,

  • Satış faturaları,

  • İnternet siteleri,

  • Her türlü reklam, tanıtım ve broşür materyalleri,

gibi alanlarda ürünün 'sentetik', 'laboratuvar üretimi' ya da 'yapay üretim' olduğu net bir şekilde okunabilecek.

Yeni mevzuat, sadece çıplak taş satışlarını değil, piyasada yoğun talep gören işlenmiş kuyum ürünlerini de doğrudan etkiliyor. Altın yüzük, kolye, bileklik ve küpe gibi takıların üzerine yerleştirilen tüm kıymetli taşlar bu kurala tabi olacak. Böylece vatandaşlar, aldıkları ziynet eşyasının üzerindeki pırlantanın doğadan mı geldiğini yoksa laboratuvarda mı üretildiğini ilk bakışta anlayabilecek. Bakanlığın bu adımıyla, kuyumculuk sektöründe güven ortamının yeniden tesis edilmesi ve kayıt dışı yanıltıcı satışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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