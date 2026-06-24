Kuyumcularda Altın İçin Yeni Dönem: Uzmanlar Bile Ayırt Edemiyordu

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar ortamında gerçeğine birebir yakın üretilen sentetik pırlantalar, piyasada ciddi bir bilgi kirliliğine yol açıyordu. Doğal pırlantalardan ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan bu ürünlerin, kimi zaman yüksek fiyatlarla doğal taş gibi satılması şikayetleri artırmıştı.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, insan müdahalesiyle üretilen tüm kıymetli taşlar için şeffaflık zorunluluğu getirildi. Artık kuyumcular, laboratuvar üretimi taşları doğal olanlarla aynı vitrinde veya karışık şekilde sergileyemeyecek. Bu ürünler için mağazalarda tamamen ayrı reyonlar oluşturulmak zorunda.