Kuyumcularda Altın İçin Yeni Dönem: Uzmanlar Bile Ayırt Edemiyordu
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Kuyumculuk sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan ve uzmanların bile gözle ayırt etmekte zorlandığı laboratuvar üretimi (sentetik) pırlantalar için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla hazırlanan 'Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle altın ve pırlanta alışverişinde ezberleri bozacak radikal değişiklikleri beraberinde getiriyor.
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Sentetik ve doğal taşlar aynı vitrinde yer alamayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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