1 Temmuz Son Gün: Şartı Sağlamayan Milyonlarca Liralık Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş süreçlerine ilişkin hayati uyarılarda bulundu. Belirlenen ciro limitlerini aşan ya da kritik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar elektronik fatura sistemine dahil olması gerekiyor.
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1 Temmuz’da yeni dönem başlıyor: e-Fatura zorunluluğuna uymayan işletmeleri büyük cezalar bekliyor
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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