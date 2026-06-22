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1 Temmuz Son Gün: Şartı Sağlamayan Milyonlarca Liralık Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!

1 Temmuz Son Gün: Şartı Sağlamayan Milyonlarca Liralık Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 18:07
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş süreçlerine ilişkin hayati uyarılarda bulundu. Belirlenen ciro limitlerini aşan ya da kritik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar elektronik fatura sistemine dahil olması gerekiyor.

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1 Temmuz’da yeni dönem başlıyor: e-Fatura zorunluluğuna uymayan işletmeleri büyük cezalar bekliyor

1 Temmuz’da yeni dönem başlıyor: e-Fatura zorunluluğuna uymayan işletmeleri büyük cezalar bekliyor

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu tebliğleri doğrultusunda 2021 yılından bu yana kademeli olarak hayatımıza giren e-Fatura uygulaması, yeni dönemde kapsamını daha da genişletiyor. TÜRMOB Başkanı Yıldız, 2025 yılı brüt satış hasılatı (cirosu) 3 milyon lira ve üzerinde olan tüm mükelleflerin 1 Temmuz itibarıyla sisteme geçmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Sisteme geçmesi zorunlu olan sektörler hangileri?

Sisteme geçmesi zorunlu olan sektörler hangileri?

Elektronik fatura uygulamasına geçişte sadece ciro limitleri dikkate alınmıyor. Ticari faaliyet yürüten pek çok sektör, ciro miktarından bağımsız olarak bu zorunluluk kapsamında yer alıyor. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız’ın paylaştığı bilgilere göre, sisteme geçmesi zorunlu olan o sektörler ve faaliyet alanları şu şekilde sıralanıyor:

  • Akaryakıt sektöründe EPDK lisansına sahip olan firmalar,

  • Tütün, alkol imalatı veya ithalatı gerçekleştiren işletmeler,

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar ile e-ticaret aracıları,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunan hastaneler ve tıp merkezleri,

  • Gayrimenkul ve motorlu kara taşıtı alım, satım ya da kiralama işiyle uğraşanlar,

  • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli oteller ve konaklama tesisleri,

  • Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti sunan işletmeler,

  • Maden Kanunu kapsamında ruhsatı olanlar, şeker imalatçıları, demir-çelik üreticileri ve gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler.

Cezai yaptırımlar can yakabilir: Üst sınır 17 milyon lira.

Cezai yaptırımlar can yakabilir: Üst sınır 17 milyon lira.

Elektronik ortama geçiş sürecini tamamlamayan veya yasal zorunluluğa rağmen kağıt fatura kesmeyi sürdüren işletmeleri çok ciddi cezalar bekliyor. Vergi Usul Kanunu’na göre bu usulsüzlüğü yapan firmalara fatura bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceğini belirten Yıldız, bu rakamların işletmeler için sarsıcı boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti. Üstelik bu cezaların 2026 yılı için belirlenen yıllık üst sınırı tam 17 milyon lira.

Mükelleflerin ilerleyen süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve cezai işlemlerle karşılaşmaması adına entegrasyon süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Bu kapsamda işletmeler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel entegratör kuruluşlara başvurarak geçiş işlemlerini şekilde tamamlayabiliyor. Elektronik sistem sayesinde faturalar tamamen dijital ortamda saklanırken, müşterinin talebine göre kağıt çıktı veya mail yoluyla da iletilebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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