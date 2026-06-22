1 Temmuz Son Gün: Şartı Sağlamayan Milyonlarca Liralık Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!

Elektronik ortama geçiş sürecini tamamlamayan veya yasal zorunluluğa rağmen kağıt fatura kesmeyi sürdüren işletmeleri çok ciddi cezalar bekliyor. Vergi Usul Kanunu’na göre bu usulsüzlüğü yapan firmalara fatura bedelinin yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceğini belirten Yıldız, bu rakamların işletmeler için sarsıcı boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti. Üstelik bu cezaların 2026 yılı için belirlenen yıllık üst sınırı tam 17 milyon lira.

Mükelleflerin ilerleyen süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve cezai işlemlerle karşılaşmaması adına entegrasyon süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Bu kapsamda işletmeler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel entegratör kuruluşlara başvurarak geçiş işlemlerini şekilde tamamlayabiliyor. Elektronik sistem sayesinde faturalar tamamen dijital ortamda saklanırken, müşterinin talebine göre kağıt çıktı veya mail yoluyla da iletilebiliyor.