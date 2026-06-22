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Yargıtay'dan Emsal Karar: Komşusundan İzin Almayanın Kapısına Kilit Vurulacak

Yargıtay'dan Emsal Karar: Komşusundan İzin Almayanın Kapısına Kilit Vurulacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 17:10
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Türkiye’de milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Yargıtay, özellikle apartman hayatında sıklıkla karşılaşılan ve adeta geleneksel bir alışkanlık haline gelen kapalı balkon uygulamalarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Alınan bu kararla birlikte, mimari projeye aykırı olarak ve apartmandaki diğer komşuların rızası alınmadan cam, PVC ya da ahşap malzemelerle kapatılan tüm balkonlar hukuken 'kaçak yapı' statüsüne alındı. Artık tek bir komşunun şikayeti, yıllardır kullandığınız balkonun yıkılmasına ve ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

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Balkonlar kişisel alan değil, ortak mülk sayılıyor.

Balkonlar kişisel alan değil, ortak mülk sayılıyor.

Birçok mülk sahibi, satın aldığı dairenin balkonunu tamamen kendisine ait ve dilediği gibi tasarruf edebileceği bir alan olarak görüyor. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay’ın son içtihatları bu genel kanıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Hukuki düzenlemelere göre balkonlar, teraslar ve dış cepheler, binanın mimari bütünlüğünü oluşturan ve tüm kat maliklerinin ortak kullanımında sayılan alanlar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla dış cephenin görüntüsünü ya da yapısını değiştirecek her türlü müdahale, doğrudan tüm apartmanı ilgilendiren hukuki bir süreç doğuruyor. Gayrimenkul hukuku uzmanları, bu kararla birlikte 'Kendi evim, balkon benim, istediğimi yaparım' döneminin resmen bittiğini vurguluyor.

Balkon kapatmak için 5'te 4 çoğunluk şartı var.

Balkon kapatmak için 5'te 4 çoğunluk şartı var.

Peki, mevcut balkonunu cam balkon haline getirmek isteyenler ya da evini bu şekilde korumak isteyenler ne yapmalı? Mevzuata göre bu işlemin yasal olarak kabul görmesi için apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün (5/4) yazılı onayının alınması zorunlu. Eğer bu resmi onay alınmadıysa, apartman içinden sadece tek bir kişinin belediyeye ya da mahkemeye şikayette bulunması, sürecin başlaması için yeterli oluyor. Açılan davalarda mahkemeler doğrudan yapının eski haline getirilmesine, yani balkonun yıkılarak orijinal projesine döndürülmesine hükmediyor. Üstelik bu durumda tüm söküm masrafları balkon sahibine yüklendiği gibi, idari para cezaları da kapıyı çalıyor.

Ev alırken ve yenilerken bu detaya mutlaka dikkat edin.

Ev alırken ve yenilerken bu detaya mutlaka dikkat edin.

Uzmanlar, yeni bir ev satın almayı düşünen vatandaşları ve mevcut mülk sahiplerini gelecekte büyük mağduriyetler yaşamamaları adına özellikle uyarıyor. Yeni bir daire bakarken, balkonun kapalı halinin belediyedeki onaylı resmi mimari projede yer alıp almadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer mevcut oturduğunuz binada balkona bir müdahalede bulunacaksanız, ilk iş olarak apartman yönetim planını incelemeli, komşulardan gerekli imzaları toplamalı ve bu kararı mutlaka karar defterine resmi olarak işletmelisiniz. Yargıtay’ın bu sert ve net kararının ardından, önümüzdeki günlerde belediye denetimlerinin sıkılaşması ve komşuluk ilişkilerinden doğan tazminat ile yıkım davalarının ciddi oranda artması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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