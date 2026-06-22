Yargıtay'dan Emsal Karar: Komşusundan İzin Almayanın Kapısına Kilit Vurulacak
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Türkiye’de milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Yargıtay, özellikle apartman hayatında sıklıkla karşılaşılan ve adeta geleneksel bir alışkanlık haline gelen kapalı balkon uygulamalarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Alınan bu kararla birlikte, mimari projeye aykırı olarak ve apartmandaki diğer komşuların rızası alınmadan cam, PVC ya da ahşap malzemelerle kapatılan tüm balkonlar hukuken 'kaçak yapı' statüsüne alındı. Artık tek bir komşunun şikayeti, yıllardır kullandığınız balkonun yıkılmasına ve ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.
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Balkonlar kişisel alan değil, ortak mülk sayılıyor.
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Balkon kapatmak için 5'te 4 çoğunluk şartı var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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