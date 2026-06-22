Yargıtay'dan Emsal Karar: Komşusundan İzin Almayanın Kapısına Kilit Vurulacak

Birçok mülk sahibi, satın aldığı dairenin balkonunu tamamen kendisine ait ve dilediği gibi tasarruf edebileceği bir alan olarak görüyor. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay’ın son içtihatları bu genel kanıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Hukuki düzenlemelere göre balkonlar, teraslar ve dış cepheler, binanın mimari bütünlüğünü oluşturan ve tüm kat maliklerinin ortak kullanımında sayılan alanlar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla dış cephenin görüntüsünü ya da yapısını değiştirecek her türlü müdahale, doğrudan tüm apartmanı ilgilendiren hukuki bir süreç doğuruyor. Gayrimenkul hukuku uzmanları, bu kararla birlikte 'Kendi evim, balkon benim, istediğimi yaparım' döneminin resmen bittiğini vurguluyor.