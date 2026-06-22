SGK Borcu Olanlara Müjde: Faizler Düştü, Vade 72 Aya Çıktı

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici ayağını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde düşürülen faiz oranları oluşturuyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kuruma başvuracak borçlular için yıllık tecil faiz oranı %39’dan %29’a çekildi. Nakit sıkışıklığı yaşayan işletmeler için can suyu niteliğindeki bu indirime, tam 72 aylık bir vade imkanı eşlik ediyor. Böylece borç taksitleri, şirketlerin aylık nakit akışını sarsmayacak makul seviyelere indirilmiş oluyor.

Ancak bu avantajdan yararlanmak için kritik bir zaman sınırı bulunuyor. Düzenleme, 2026 yılı haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezalarını kapsıyor. Hak kaybı yaşamak istemeyen borçluların, ilk taksiti yani peşinatı en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödemesi şart koşuluyor.