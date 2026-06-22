SGK Borcu Olanlara Müjde: Faizler Düştü, Vade 72 Aya Çıktı
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Esnaf ve KOBİ’ler için hükümetten bir hamle geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), piyasalardaki likidite sıkışıklığı ve yüksek faiz ortamını göz önünde bulundurarak yapılandırma paketini devreye aldı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde söz konusu borç yapılandırma paketinin detaylarını anlattı.
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Faizler yüzde 29’a düştü, vade 72 aya uzadı.
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10 milyon TL’ye kadar teminat şartı tamamen kaldırıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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