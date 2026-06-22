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SGK Borcu Olanlara Müjde: Faizler Düştü, Vade 72 Aya Çıktı

SGK Borcu Olanlara Müjde: Faizler Düştü, Vade 72 Aya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 15:03
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Esnaf ve KOBİ’ler için hükümetten bir hamle geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), piyasalardaki likidite sıkışıklığı ve yüksek faiz ortamını göz önünde bulundurarak yapılandırma paketini devreye aldı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde söz konusu borç yapılandırma paketinin detaylarını anlattı.

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Faizler yüzde 29’a düştü, vade 72 aya uzadı.

Faizler yüzde 29’a düştü, vade 72 aya uzadı.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici ayağını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde düşürülen faiz oranları oluşturuyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kuruma başvuracak borçlular için yıllık tecil faiz oranı %39’dan %29’a çekildi. Nakit sıkışıklığı yaşayan işletmeler için can suyu niteliğindeki bu indirime, tam 72 aylık bir vade imkanı eşlik ediyor. Böylece borç taksitleri, şirketlerin aylık nakit akışını sarsmayacak makul seviyelere indirilmiş oluyor.

Ancak bu avantajdan yararlanmak için kritik bir zaman sınırı bulunuyor. Düzenleme, 2026 yılı haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezalarını kapsıyor. Hak kaybı yaşamak istemeyen borçluların, ilk taksiti yani peşinatı en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödemesi şart koşuluyor.

10 milyon TL’ye kadar teminat şartı tamamen kaldırıldı.

10 milyon TL’ye kadar teminat şartı tamamen kaldırıldı.

Eski sistemde borçluların belini büken en büyük engellerden biri olan teminat zorunluluğu, yeni genelgeyle birlikte büyük ölçüde tarih oluyor. Yeni kurallara göre, ünite bazında 10 milyon TL’ye kadar olan borçlar için mükelleflerden hiçbir teminat talep edilmeyecek. Borcu 10 milyon TL sınırını aşanlar ise sadece aşan kısmın yarısı kadar bir tutarda teminat göstermekle mükellef olacak. Ayrıca borçluların halihazırda haczedilmiş malları da değerleri nispetinde teminat olarak kabul edilecek. Taksitlerini düzenli ödeyen işletmelerin araçları üzerindeki yakalama şerhleri derhal kaldırılacak ve satış işlemleri askıya alınacak.

SGK uzmanı İsa Karakaş, 'Kurum, Ankara'daki merkez bürokrasisini belirli şartlarla tamamen devre dışı bırakmıştır. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda, borç miktarı ne olursa olsun karar verme yetkisi tamamen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Merkez Müdürlerine devredilmiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18 milyon TL, diğer büyükşehirlerde 15 milyon TL ve diğer illerde 13 milyon TL'ye kadar olan borçları doğrudan yereldeki SGM Müdürleri neticelendirecektir' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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