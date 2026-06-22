İstanbul’un Havasında Sürpriz Değişim: En Temiz ve En Kirli İlçeler Belli Oldu
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Milyonlarca insanın yaşadığı ve trafikten sanayiye kadar pek çok etkenle hava kalitesinin sürekli tartışıldığı İstanbul için kritik bir veri paylaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, megakentin hava kalitesinde geçtiğimiz yıla oranla dikkat çekici bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu. Raporla birlikte İstanbul'un havası en temiz ve en kirli ilçesi de belli oldu.
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İstanbul'un havası iyileşiyor mu?
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Havası en kirli yer: Sarıyer.
Hava kirliliğinin en düşük olduğu yer: Sultangazi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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