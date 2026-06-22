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İstanbul’un Havasında Sürpriz Değişim: En Temiz ve En Kirli İlçeler Belli Oldu

İstanbul’un Havasında Sürpriz Değişim: En Temiz ve En Kirli İlçeler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 13:14
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Milyonlarca insanın yaşadığı ve trafikten sanayiye kadar pek çok etkenle hava kalitesinin sürekli tartışıldığı İstanbul için kritik bir veri paylaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, megakentin hava kalitesinde geçtiğimiz yıla oranla dikkat çekici bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu. Raporla birlikte İstanbul'un havası en temiz ve en kirli ilçesi de belli oldu.

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İstanbul'un havası iyileşiyor mu?

İstanbul'un havası iyileşiyor mu?

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, İstanbul’un nefes haritası çıkarıldı. Araştırma kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan resmi veriler tek tek analiz edildi. Havada asılı kalan ve solunum yolu rahatsızlıklarına zemin hazırlayan partikül madde (PM10) konsantrasyonu mercek altına alındı.

Elde edilen resmi sonuçlara göre, İstanbul genelindeki 26 farklı istasyonda yapılan ölçümlerde, geçtiğimiz yılın mayıs ayında metreküp başına 34 mikrogram olan partikül madde ortalaması, bu yılın aynı ayında 31,2 mikrogram seviyesine geriledi. Bu düşüş genel olarak sevindirici bir tablo çizse de mikro ölçekte ilçeler arasındaki makasın ne kadar açık olduğunu da gözler önüne serdi.

Havası en kirli yer: Sarıyer.

Havası en kirli yer: Sarıyer.

İstanbul genelindeki 17 istasyonda hava kirliliği gerilerken, 9 istasyonda ise ciddi artışlar saptandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre hava kirliliğinin en agresif şekilde yükseldiği yer, yüzde 90,57'lik rekor artış oranıyla 'Sarıyer' istasyonu oldu. Sarıyer'i, yüzde 79,39 gibi yine çok yüksek bir artış ivmesi yakalayan 'Arnavutköy' takip etti. Kuzey ormanlarına yakınlığıyla bilinen bu bölgelerdeki artışın nedenleri uzmanlar tarafından incelenmeye devam ediyor.

Buna karşın, kirlilikle mücadelede en başarılı performansı gösteren ve havası en hızlı temizlenen istasyon ise yüzde 58,59'luk devasa düşüşle yine 'Sultangazi 1' oldu. Hava kalitesini iyileştirmeyi başaran diğer dikkat çeken bölgeler ise sırasıyla yüzde 36,34 azalışla 'Esenler' ve yüzde 35,97 azalışla 'Ümraniye 1' istasyonları olarak kayıtlara geçti.

Hava kirliliğinin en düşük olduğu yer: Sultangazi.

Hava kirliliğinin en düşük olduğu yer: Sultangazi.

Raporun istasyon bazlı analizlerinde en çarpıcı sonuçlar Sultangazi ilçesinde görüldü. Mayıs ayında kentte partikül madde kaynaklı kirliliğin en yoğun ölçüldüğü nokta, metreküp başına 54,62 mikrogramla 'Sultangazi 3' istasyonu oldu. Bu bölgeyi yine yüksek oranlarla metreküp başına 53,74 mikrogram ölçülen 'Sultangazi 2' ve 47,64 mikrogramla sanayi ve lojistik hatlarının merkezinde yer alan 'Tuzla' istasyonları izledi.

Buna tezat olarak, İstanbul'un mayıs ayında en temiz havasına sahip noktası da yine aynı ilçeden çıktı. 'Sultangazi 1' istasyonu, metreküp başına 17,37 mikrogramlık partikül madde oranıyla kirliliğin en düşük çıktığı yer olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un temiz hava depolarından biri olarak bilinen 'Büyükada' istasyonunda bu oran 18,45 mikrogram olurken, 'Alibeyköy' istasyonunda ise 19,05 mikrogram olarak ölçüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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