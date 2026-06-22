İstanbul’un Havasında Sürpriz Değişim: En Temiz ve En Kirli İlçeler Belli Oldu

İstanbul genelindeki 17 istasyonda hava kirliliği gerilerken, 9 istasyonda ise ciddi artışlar saptandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre hava kirliliğinin en agresif şekilde yükseldiği yer, yüzde 90,57'lik rekor artış oranıyla 'Sarıyer' istasyonu oldu. Sarıyer'i, yüzde 79,39 gibi yine çok yüksek bir artış ivmesi yakalayan 'Arnavutköy' takip etti. Kuzey ormanlarına yakınlığıyla bilinen bu bölgelerdeki artışın nedenleri uzmanlar tarafından incelenmeye devam ediyor.

Buna karşın, kirlilikle mücadelede en başarılı performansı gösteren ve havası en hızlı temizlenen istasyon ise yüzde 58,59'luk devasa düşüşle yine 'Sultangazi 1' oldu. Hava kalitesini iyileştirmeyi başaran diğer dikkat çeken bölgeler ise sırasıyla yüzde 36,34 azalışla 'Esenler' ve yüzde 35,97 azalışla 'Ümraniye 1' istasyonları olarak kayıtlara geçti.