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Sıcaklık 30 Dereceye Ulaşacak Ama Kavurucu Havaya Engel Olan Tek Bir Şey Var

Sıcaklık 30 Dereceye Ulaşacak Ama Kavurucu Havaya Engel Olan Tek Bir Şey Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 10:44
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AKOM, İstanbulluların yakından takip ettiği haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, megakent sakinlerini nasıl bir havanın beklediği netlik kazandı. Haziran ayının son haftasına girilirken yayımlanan verilere göre, İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Ancak uzmanlar sıcaklığın 30 dereceye çıkacağını ancak etkisini hissettirmeyeceğini belirtti. Peki ama neden?

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Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var.

Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var.

Temmuz ayına geri sayım başlarken sıcaklıklar da giderek artıyor. AKOM, İstanbul için yeni haftanın raporunu yayımladı. Sıcaklıkların artacağı belirtilen açıklamada kavurucu sıcaklığın hissedilmeyeceği belirtildi. Peki, kavurucu sıcaklığı neden hissetmeyeceğiz?

Haziran ayının son haftasına girilirken yayımlanan verilere göre, İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Ancak uzmanlar, güneşli havanın yanı sıra kuzeyden esecek rüzgarlara karşı da vatandaşları uyarıyor.

AKOM’un güncel tahminlerine göre, hafta boyunca İstanbul semalarında parıltılı bir güneş hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, kuzeyli yönlerden poyraz aralıklarla esecek sert rüzgarlar megakente nefes aldıracak. 

Saatte 15 ile 45 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgarlar, güneşin yakıcı etkisini bir nebze olsun kıracak ve sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olacak. Hafta genelinde termometrelerin 27 ile 30 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Gün içindeki nem oranının ise yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, rüzgarlı hava rüzgar sörfü ve deniz tutkunları için hareketli günler vadediyor.

İstanbul gün gün hava durumu:

İstanbul gün gün hava durumu:

23 Haziran Salı: Haftanın ilk günlerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü İstanbulluları karşılayacak. En düşük sıcaklık 17 derece, en yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Yağış beklenmiyor.

24 Haziran Çarşamba: Güneş etkisini biraz daha artırıyor. Termometreler en düşük 18 derece, gün içinde ise en yüksek 29 dereceyi gösterecek. Hava yine az bulutlu ve açık.

25 Haziran Perşembe: Haftanın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Gece sıcaklığı 19 derece civarında seyrederken, gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye kadar tırmanacak.

26 Haziran Cuma: Perşembe gününün sıcak dalgası cuma günü de etkisini sürdürüyor. Gün içinde 30 dereceyi bulacak sıcaklıkla birlikte gökyüzü yine tamamen açık olacak.

27 Haziran Cumartesi: Hafta sonunun ilk gününde hava hafifçe serinliyor ve parçalı bulutlu bir rota çiziyor. Sıcaklıklar en düşük 18 derece, en yüksek 27 derece olarak ölçülecek.

28 Haziran Pazar: Haftanın son gününde bulutlar megakenti terk ediyor. Az bulutlu ve açık bir havayla kapanış yapacak olan İstanbul'da sıcaklık 17 derece ile 27 derece arasında olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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