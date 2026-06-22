Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var.

23 Haziran Salı: Haftanın ilk günlerinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü İstanbulluları karşılayacak. En düşük sıcaklık 17 derece, en yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Yağış beklenmiyor.

24 Haziran Çarşamba: Güneş etkisini biraz daha artırıyor. Termometreler en düşük 18 derece, gün içinde ise en yüksek 29 dereceyi gösterecek. Hava yine az bulutlu ve açık.

25 Haziran Perşembe: Haftanın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Gece sıcaklığı 19 derece civarında seyrederken, gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye kadar tırmanacak.

26 Haziran Cuma: Perşembe gününün sıcak dalgası cuma günü de etkisini sürdürüyor. Gün içinde 30 dereceyi bulacak sıcaklıkla birlikte gökyüzü yine tamamen açık olacak.

27 Haziran Cumartesi: Hafta sonunun ilk gününde hava hafifçe serinliyor ve parçalı bulutlu bir rota çiziyor. Sıcaklıklar en düşük 18 derece, en yüksek 27 derece olarak ölçülecek.

28 Haziran Pazar: Haftanın son gününde bulutlar megakenti terk ediyor. Az bulutlu ve açık bir havayla kapanış yapacak olan İstanbul'da sıcaklık 17 derece ile 27 derece arasında olacak.