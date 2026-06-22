Sıcaklık 30 Dereceye Ulaşacak Ama Kavurucu Havaya Engel Olan Tek Bir Şey Var
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AKOM, İstanbulluların yakından takip ettiği haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, megakent sakinlerini nasıl bir havanın beklediği netlik kazandı. Haziran ayının son haftasına girilirken yayımlanan verilere göre, İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış ihtimali tamamen ortadan kalkıyor. Ancak uzmanlar sıcaklığın 30 dereceye çıkacağını ancak etkisini hissettirmeyeceğini belirtti. Peki ama neden?
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Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak ama kavurucu havaya engel olan tek bir şey var.
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İstanbul gün gün hava durumu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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