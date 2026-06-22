article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avrupa'yı Yakan 'Ejderha Sıcağı' Geliyor: Türkiye'de Termometreler 40 Dereceyi Görecek!

Avrupa'yı Yakan 'Ejderha Sıcağı' Geliyor: Türkiye'de Termometreler 40 Dereceyi Görecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 07:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen 'Ejderha Sıcakları'nın yankıları sürerken, Türkiye de yeni haftayla birlikte kavurucu sıcakların pençesine düşüyor. Önümüzdeki beş gün boyunca yağışlar yurdu terk ederken, özellikle Güneydoğu'da termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber tırmanışa geçiyor ve mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber tırmanışa geçiyor ve mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Meteoroloji haritalarına göre yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkisini yitirirken, önümüzdeki beş günlük süreçte adeta bir sıcaklık patlaması yaşanacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık değerleri 40 derece sınırına kadar dayanacak. Bu durum sadece ülkemizle de sınırlı değil; Hava Forum platformunun değerlendirmelerine göre 'Devasa Ejderha Sıcakları' olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'yı da esir almaya hazırlanıyor. Salı gününden itibaren Avrupa kıtası genelinde kavurucu günler başlayacak ve Londra gibi serinliğiyle bilinen şehirlerde dahi sıcaklıkların 38 derecelere kadar tırmanma ihtimali bulunuyor.

Yurt içindeki duruma dair değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sıcak havaların en az bir hafta daha yakamızı bırakmayacağını ifade etti. Şen'in tahminlerine göre, hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları mevcut durumundan bir veya iki derece daha yukarı çıkacak. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyaran Şen, bu bölgelerde sıcaklıkların 35 ile 40 derece arasında seyredeceğini, salı günü Doğu Anadolu'da görülecek yağışlar haricinde yurt genelinde dikkate değer bir yağış beklenmediğini dile getirdi.

Büyükşehirlerde de bunaltıcı bir hafta vatandaşları bekliyor.

Büyükşehirlerde de bunaltıcı bir hafta vatandaşları bekliyor.

Megakent İstanbul'da yağış öngörülmezken termometreler 30 ile 31 derece bandında takılı kalacak. Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığı hafta sonuna doğru kademeli olarak artarak 31 dereceyi bulacak. Sıcak havanın en çok hissedileceği illerin başında gelen İzmir'de ise cuma günü termometrelerin 36 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumuna bakıldığında Marmara'da pırıl pırıl ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak; Edirne ve Çanakkale taraflarında sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselecek. Ege Bölgesi'nde Aydın'ın 38 derecelik kavurucu bir havayla yüzleşmesi beklenirken, Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar 30 ile 33 derece arasında değişecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde haftanın ilk günlerinde yerel sağanak geçişleri yaşanabilse de Kahramanmaraş'ta perşembe günü sıcaklık 38 dereceyi görecek. İç Anadolu'da hafta başındaki ufak çaplı yağışlar çarşamba günü itibarıyla yerini tamamen güneşli bir havaya bırakacak. Karadeniz'in özellikle orta ve doğu kıyılarında gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterirken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu da salı ve çarşamba günleri yağışlardan nasibini alacak. Ancak Türkiye'nin en sıcak noktası unvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın olacak; bu illerimizde termometreler tam 40 dereceyi gösterecek.

Artan bu ekstrem sıcaklıklar karşısında uzmanlar hayati uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulanıyor. Yaşlı vatandaşlar, küçük çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak çarpması riskine karşı çok daha dikkatli ve bol sıvı tüketerek tedbirli hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın