Avrupa'yı Yakan 'Ejderha Sıcağı' Geliyor: Türkiye'de Termometreler 40 Dereceyi Görecek!

Meteoroloji haritalarına göre yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkisini yitirirken, önümüzdeki beş günlük süreçte adeta bir sıcaklık patlaması yaşanacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık değerleri 40 derece sınırına kadar dayanacak. Bu durum sadece ülkemizle de sınırlı değil; Hava Forum platformunun değerlendirmelerine göre 'Devasa Ejderha Sıcakları' olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'yı da esir almaya hazırlanıyor. Salı gününden itibaren Avrupa kıtası genelinde kavurucu günler başlayacak ve Londra gibi serinliğiyle bilinen şehirlerde dahi sıcaklıkların 38 derecelere kadar tırmanma ihtimali bulunuyor.

Yurt içindeki duruma dair değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sıcak havaların en az bir hafta daha yakamızı bırakmayacağını ifade etti. Şen'in tahminlerine göre, hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları mevcut durumundan bir veya iki derece daha yukarı çıkacak. İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyaran Şen, bu bölgelerde sıcaklıkların 35 ile 40 derece arasında seyredeceğini, salı günü Doğu Anadolu'da görülecek yağışlar haricinde yurt genelinde dikkate değer bir yağış beklenmediğini dile getirdi.