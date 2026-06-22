Avrupa'yı Yakan 'Ejderha Sıcağı' Geliyor: Türkiye'de Termometreler 40 Dereceyi Görecek!
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Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen 'Ejderha Sıcakları'nın yankıları sürerken, Türkiye de yeni haftayla birlikte kavurucu sıcakların pençesine düşüyor. Önümüzdeki beş gün boyunca yağışlar yurdu terk ederken, özellikle Güneydoğu'da termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber tırmanışa geçiyor ve mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
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Büyükşehirlerde de bunaltıcı bir hafta vatandaşları bekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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