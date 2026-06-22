İkinci El Araç Satışlarında Uygulanan 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi Uzatıldı

Söz konusu uygulamanın otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturduğunu belirten Bakanlık, düzenleme faaliyetlerinin titizlikle yürütülmeye devam edileceğini açıkladı.

Bakanlık, “6 Ay 6 Bin Kilometre” düzenlemesinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte olacağını paylaştı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada düzenlemenin adil ve rekabetçi bir ortam oluşturacağını belirterek, “Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerimizin korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yapılmasını engelleyen ‘6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi’ ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasını önleyen ‘İlan Kısıtlaması’ uygulamaları yürürlükte bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu uygulamanın 6 ay daha uzatıldığını açıklayan Bakanlık, “Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar ‘6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi’ne aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, ‘6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi’ ile ‘İlan Kısıtlaması’ uygulamalarının süreleri Ticaret Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.