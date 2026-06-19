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Temmuz'da Hesaplara Yatacak: Ankara'da Konuşulan Emekliye Ek Ödeme Kulisleri

Temmuz'da Hesaplara Yatacak: Ankara'da Konuşulan Emekliye Ek Ödeme Kulisleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 12:42
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Ankara kulisleri, Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam ve ek düzenlemeler için hareketlendi. TBMM önümüzdeki ayki gündeminde emeklileri doğrudan ilgilendiren kritik maddeler yer alıyor. Özellikle iktidara yakın medya organlarında 'emekliye ek ödeme' başlıklarının sıkça yer bulması, milyonlarca hak sahibinin gözünü yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Gazeteci Şebnem Arda Boğa, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerle kulislerde konuşulan rakamları ve yeni maaş hesaplama sisteminin detaylarını paylaştı.

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Ek ödeme nedir ve nasıl hesaplanacak?

Ek ödeme nedir ve nasıl hesaplanacak?

Emeklilerin kök aylıklarına uygulanan yüzde 4’lük ve yüzde 5'lik ek ödemeler, Temmuz ayındaki enflasyon farkı ve maaş artışlarıyla birlikte yeniden şekilleniyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, Temmuz ayında maaşlarda yaşanacak yüzde 18’lik olası bir artış, kök aylığı 30 bin TL seviyesinde olan bir emeklinin gelirini 35 bin 400 liraya yükseltecek. Şebnem Arda Boğa, YouTube hesabından paylaştığı kulislere göre şunları dedi:

Ankara hareketlendi. Temmuz ayında emeklilerle ilgili meclis gündeminde önemli  maddeler var. İktidara yakın bütün medyada şu anda bu emekliye ek ödeme manşetleri atılıyor. Peki nedir emekliye ek ödeme? Emeklilere kök aylığı uygulandığı için %4'lük ek ödeme Temmuz'da maaşının %18 arttığı düşünülürse kök aylık 5.400 TL artışla 35.400 liraya çıkacak. Bu durumda daha önce. 200 lira olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak deniliyor haberlerde. Haberde. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 liradan 36.816 liraya çıkacak. %5 ek ödeme yapılacak. Bu ek ödemenin  artışı da enflasyon oranında yaklaşık olacak.'

Kim, ne kadar ek ödeme alacak?

Kim, ne kadar ek ödeme alacak?

Mevcut sistemde ek ödemenin oranları emeklinin aldığı temel maaş sınırına göre belirleniyor. Yılın ilk yarısında, belirlenen sınırın üzerindeki aylıklarda yüzde 4, altındakilerde ise yüzde 5 olarak uygulanan bu dengede yeni bir eşik söz konusu. Memur maaş katsayısındaki artışın yüzde 14,11 olarak gerçekleşmesi durumunda, ek ödemedeki kritik sınır 14 bin 851 TL’ye yükselecek. Emekliler, kendilerine ait güncel ek ödeme tutarlarını, hangi statüden emekli olduklarını ve hak ettikleri net rakamları e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Haber kulislerinde en çok tartışılan ve kamuoyunun odağında yer alan bir diğer konu ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusu. Medyada yer alan iddialara göre, en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira seviyesine çıkarılması planlanıyor. Şebnem Arda Boğa, bu rakamın büyük bir artış gibi yansıtılmasını eleştirerek, mevcut ekonomik şartlarda bu seviyenin bile emeklinin alım gücünü tam anlamıyla rahatlatmaktan uzak olduğunu vurguluyor. Meclis zemininde yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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