Temmuz'da Hesaplara Yatacak: Ankara'da Konuşulan Emekliye Ek Ödeme Kulisleri
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Ankara kulisleri, Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam ve ek düzenlemeler için hareketlendi. TBMM önümüzdeki ayki gündeminde emeklileri doğrudan ilgilendiren kritik maddeler yer alıyor. Özellikle iktidara yakın medya organlarında 'emekliye ek ödeme' başlıklarının sıkça yer bulması, milyonlarca hak sahibinin gözünü yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Gazeteci Şebnem Arda Boğa, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerle kulislerde konuşulan rakamları ve yeni maaş hesaplama sisteminin detaylarını paylaştı.
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Ek ödeme nedir ve nasıl hesaplanacak?
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Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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