Temmuz'da Hesaplara Yatacak: Ankara'da Konuşulan Emekliye Ek Ödeme Kulisleri

Emeklilerin kök aylıklarına uygulanan yüzde 4’lük ve yüzde 5'lik ek ödemeler, Temmuz ayındaki enflasyon farkı ve maaş artışlarıyla birlikte yeniden şekilleniyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, Temmuz ayında maaşlarda yaşanacak yüzde 18’lik olası bir artış, kök aylığı 30 bin TL seviyesinde olan bir emeklinin gelirini 35 bin 400 liraya yükseltecek. Şebnem Arda Boğa, YouTube hesabından paylaştığı kulislere göre şunları dedi:

“Ankara hareketlendi. Temmuz ayında emeklilerle ilgili meclis gündeminde önemli maddeler var. İktidara yakın bütün medyada şu anda bu emekliye ek ödeme manşetleri atılıyor. Peki nedir emekliye ek ödeme? Emeklilere kök aylığı uygulandığı için %4'lük ek ödeme Temmuz'da maaşının %18 arttığı düşünülürse kök aylık 5.400 TL artışla 35.400 liraya çıkacak. Bu durumda daha önce. 200 lira olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak deniliyor haberlerde. Haberde. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 liradan 36.816 liraya çıkacak. %5 ek ödeme yapılacak. Bu ek ödemenin artışı da enflasyon oranında yaklaşık olacak.'