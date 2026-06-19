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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Kaçırılma Anına Ait En Net Görüntüler Ortaya Çıktı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Kaçırılma Anına Ait En Net Görüntüler Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 10:52 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 11:11
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılma anına ilişkin en net görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın telefonla konuşarak yolda yürüdüğü, ardından yanına yaklaşan kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü anlar yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe’de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe’de evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Karaal’ın telefonla konuşarak sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin yanına yaklaştığı, kısa süre sonra başka kişilerin de bölgeye geldiği görüldü. Şahısların Karaal’ı zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İŞTE KAÇIRILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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