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Meteoroloji’den 15 Kent İçin Sarı Kodlu Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji’den 15 Kent İçin Sarı Kodlu Kuvvetli Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 11:16
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Haziran 2026 hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji’den 15 kente sarı kodlu uyarı geldi. Saat vererek uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı.

Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı.

Meteoroloji 19 Haziran Cuma raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin sarı kod verdiği 15 kent şöyle:

Adana, Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Niğde, Aksaray, Osmaniye, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Mersin, Muğla, Uşak, Karaman.

Saat saat kritik uyarılar: Yağış ne zaman başlayacak?

Saat saat kritik uyarılar: Yağış ne zaman başlayacak?

Meteoroloji uzmanlarının yayımladığı son hava tahmin haritalarına göre, olumsuz hava şartları gün içinde dalga dalga yayılacak.

Sabah Saatleri (06:00 - 12:00): Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yerel yağışlar olacakç. Bu saatlerde özellikle rüzgarın Marmara genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise güneyli rüzgarlar etkisini hissettirecek.

Öğle Saatleri (12:00 - 18:00): Günün en kritik dilimi bu saatler olacak. 'Yerel Kuvvetli Yağış' alarmı verilen bu süreçte, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun tamamı ve Karadeniz bölgesi şimşekli, gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Yağış anında ani rüzgar hamleleri ve dolu riski bulunuyor.

Akşam Saatleri (18:00 - 24:00): Yağışlı hava kütlesi İç Anadolu’nun doğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerine doğru kayacak. Ankara ve çevre illerde akşam saatlerinde de kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ise açık ve sıcak havasını koruyacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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