Meteoroloji’den 15 Kent İçin Sarı Kodlu Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Haziran 2026 hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji’den 15 kente sarı kodlu uyarı geldi. Saat vererek uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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