Meteoroloji’den 15 Kent İçin Sarı Kodlu Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 19 Haziran Cuma raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin sarı kod verdiği 15 kent şöyle:

Adana, Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Niğde, Aksaray, Osmaniye, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Mersin, Muğla, Uşak, Karaman.