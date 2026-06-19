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Adalar Belediyesi'ne ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları ve Çok Sayıda Kişi Gözaltında!

Adalar Belediyesi'ne ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları ve Çok Sayıda Kişi Gözaltında!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 08:21 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 09:14
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin 'Rüşvet, İrtikâp, Resmî Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 Sayılı Yasa'ya Muhalefet ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu operasyon sonrası bir haber de Mersin'den geldi. Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Adalar Belediyesinde rüşvet karşılığı ruhsat ve kaçak yapılara göz yumma iddiası!

Adalar Belediyesinde rüşvet karşılığı ruhsat ve kaçak yapılara göz yumma iddiası!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Adalar’da tarihî eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtildi.

Soruşturmada, belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmelerinin yürütüldüğü ve bu sisteme dâhil olanların işlemlerinin hızlandırıldığı iddialarına da yer verildi. Dosyaya yansıyan deliller doğrultusunda, belediye yetkilileri ile iş sahipleri arasında rüşvet pazarlıkları yapıldığı ve paraların belediye görevlilerine veya onlarla bağlantılı kişilere elden teslim edildiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin yer aldığı belirtilirken, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul dâhil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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