Adalar Belediyesi'ne ve Silifke Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanları ve Çok Sayıda Kişi Gözaltında!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin 'Rüşvet, İrtikâp, Resmî Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 Sayılı Yasa'ya Muhalefet ve Görevi Kötüye Kullanma' suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bu operasyon sonrası bir haber de Mersin'den geldi. Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Adalar Belediyesinde rüşvet karşılığı ruhsat ve kaçak yapılara göz yumma iddiası!
Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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