Sabancı Holding En Kıymetlisini Alman Devine Sattı

Sabancı Holding, Akçansa'daki yüzde 39,72'lik hissesini Alman Heidelberg Materials AG'ye devretti. Pay devir sürecinde Akçansa’nın toplam şirket değeri tam 1,1 milyar dolar baz alınarak hesaplandı. Borç, nakit durumu ve diğer finansal düzeltmelerin ardından yapılan pazarlıklarda, 1 TL nominal değerli pay için birim fiyat 5,62743 dolar olarak belirlendi.

Sabancı Holding’in portföyünde bulunan 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli Akçansa hisselerinin tamamının satışı sonucunda, holdingin kasasına tam olarak 427 milyon 882 bin 713 dolar (yaklaşık 427,9 milyon dolar) nakit girişi sağlandı.