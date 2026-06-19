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Ekonomi
Sabancı Holding En Kıymetlisini Alman Devine Sattı

Sabancı Holding En Kıymetlisini Alman Devine Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 13:47
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Türkiye’nin en köklü sanayi ve finans gruplarından biri olan Sabancı Holding, çimento sektöründeki stratejik ortaklıklarından birini tamamen sonlandırdı. Holding bünyesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türkiye çimento pazarının lokomotif şirketlerinden biri olan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm hisseler Alman devine satıldı. Satış rakamı dudak uçuklattı.

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Şirket değeri 1,1 milyar dolar olarak belirlendi.

Şirket değeri 1,1 milyar dolar olarak belirlendi.

Sabancı Holding, Akçansa'daki yüzde 39,72'lik hissesini Alman Heidelberg Materials AG'ye devretti. Pay devir sürecinde Akçansa’nın toplam şirket değeri tam 1,1 milyar dolar baz alınarak hesaplandı. Borç, nakit durumu ve diğer finansal düzeltmelerin ardından yapılan pazarlıklarda, 1 TL nominal değerli pay için birim fiyat 5,62743 dolar olarak belirlendi.

Sabancı Holding’in portföyünde bulunan 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli Akçansa hisselerinin tamamının satışı sonucunda, holdingin kasasına tam olarak 427 milyon 882 bin 713 dolar (yaklaşık 427,9 milyon dolar) nakit girişi sağlandı.

427,9 milyon dolarlık satış bedelinin tamamını nakit ve peşin olarak tahsil edildi.

427,9 milyon dolarlık satış bedelinin tamamını nakit ve peşin olarak tahsil edildi.

Sabancı Holding tarafından KAP’a aktarılan detaylarda en çok dikkat çeken unsurlardan biri ödeme şekli oldu. Holding, Alman ortak Heidelberg Materials AG’nin ön alım hakkını kullanmasıyla başlayan bu süreçte, 427,9 milyon dolarlık satış bedelinin tamamını nakit ve peşin olarak tahsil ettiğini duyurdu.

Bu işlemle birlikte, Sabancı Holding ile Heidelberg Materials AG arasında Akçansa çatısı altında uzun yıllardır devam eden dengeli ortaklık yapısı son bulmuş oldu. Sabancı Holding’in Akçansa sermayesindeki payı sıfıra inerken, Alman yapı malzemeleri üreticisi Heidelberg Materials, satın aldığı yeni hisselerle birlikte şirketteki operasyonel gücünü, hakimiyetini ve yönetim ağırlığını en üst seviyeye çıkardı. Sabancı Holding'in bu satıştan elde ettiği devasa nakit kaynağını yeni nesil teknolojiler, yenilenebilir enerji ya da farklı büyüme odaklı stratejik alanlarda nasıl değerlendireceği ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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