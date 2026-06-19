Sabancı Holding En Kıymetlisini Alman Devine Sattı
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Türkiye’nin en köklü sanayi ve finans gruplarından biri olan Sabancı Holding, çimento sektöründeki stratejik ortaklıklarından birini tamamen sonlandırdı. Holding bünyesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve Türkiye çimento pazarının lokomotif şirketlerinden biri olan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm hisseler Alman devine satıldı. Satış rakamı dudak uçuklattı.
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Şirket değeri 1,1 milyar dolar olarak belirlendi.
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427,9 milyon dolarlık satış bedelinin tamamını nakit ve peşin olarak tahsil edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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