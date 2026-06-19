Dev Bankadan Sürpriz Karar: Türkiye'deki ATM'lerini Kapatıyor!

Geçmiş yıllarda Tekstilbank’ı bünyesine katarak Türkiye pazarına adım atan dev banka, ülke genelindeki tüm ATM'lerini hizmet dışı bırakma kararı aldı. Türkiye'de toplam 19 şubesi bulunan ve bireysel işlemlerden ziyade büyük ölçekli yatırımlar ile kurumsal kredilere odaklanan finans devi, bundan sonraki süreçte müşterilerini dijital kanallara yönlendirecek.

Alınan bu şok kararla birlikte banka, fiziki operasyon maliyetlerini düşürmeyi ve mobil bankacılık kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kendi ATM’lerini tamamen kapatacak olan kurum, müşterilerinin mağdur olmaması için ise alternatif bir formül geliştirdi. Yeni yol haritasına göre kullanıcılar, Türkiye genelindeki diğer tüm bankaların ATM'lerini komisyon ödemeden kullanabilecek.

Söz konusu ücretsiz nakit işlemlerinden faydalanabilmek için ise banka tek bir şart öne sürüyor. ICBC müşterilerinin, bankanın mobil uygulamasına düzenli olarak giriş yapması gerekecek. Akıllı telefonlar üzerinden mobil şubeye giriş yapan her kullanıcı, bu işlemin ardından tam 30 gün boyunca Türkiye’deki diğer banka ATM’lerinden hiçbir ücret ödemeden nakit çekim veya yatırma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Dijitalleşme odaklı bu yeni dönem, bankanın Türkiye'deki operasyonel yapısını daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor.