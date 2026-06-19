Dev Bankadan Sürpriz Karar: Türkiye'deki ATM'lerini Kapatıyor!
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/banka-...
Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Çin merkezli ICBC, Türkiye'deki operasyonlarında radikal bir değişikliğe giderek kendi ATM'lerini kapatma kararı aldı. Banka, müşterilerini mobil uygulamaya yönlendirirken, belirli bir şartı yerine getirenlerin diğer bankaların ATM’lerinden tamamen ücretsiz şekilde yararlanabileceğini duyurdu.
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Küresel finans pazarının en güçlü aktörlerinden Çin merkezli ICBC, Türkiye’deki hizmet ağında stratejik bir dönüşüme imza atıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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