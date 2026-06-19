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Dev Bankadan Sürpriz Karar: Türkiye'deki ATM'lerini Kapatıyor!

Dev Bankadan Sürpriz Karar: Türkiye'deki ATM'lerini Kapatıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 11:47 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 11:48
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Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Çin merkezli ICBC, Türkiye'deki operasyonlarında radikal bir değişikliğe giderek kendi ATM'lerini kapatma kararı aldı. Banka, müşterilerini mobil uygulamaya yönlendirirken, belirli bir şartı yerine getirenlerin diğer bankaların ATM’lerinden tamamen ücretsiz şekilde yararlanabileceğini duyurdu.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/banka-...
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Küresel finans pazarının en güçlü aktörlerinden Çin merkezli ICBC, Türkiye’deki hizmet ağında stratejik bir dönüşüme imza atıyor.

Küresel finans pazarının en güçlü aktörlerinden Çin merkezli ICBC, Türkiye’deki hizmet ağında stratejik bir dönüşüme imza atıyor.

Geçmiş yıllarda Tekstilbank’ı bünyesine katarak Türkiye pazarına adım atan dev banka, ülke genelindeki tüm ATM'lerini hizmet dışı bırakma kararı aldı. Türkiye'de toplam 19 şubesi bulunan ve bireysel işlemlerden ziyade büyük ölçekli yatırımlar ile kurumsal kredilere odaklanan finans devi, bundan sonraki süreçte müşterilerini dijital kanallara yönlendirecek.

Alınan bu şok kararla birlikte banka, fiziki operasyon maliyetlerini düşürmeyi ve mobil bankacılık kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kendi ATM’lerini tamamen kapatacak olan kurum, müşterilerinin mağdur olmaması için ise alternatif bir formül geliştirdi. Yeni yol haritasına göre kullanıcılar, Türkiye genelindeki diğer tüm bankaların ATM'lerini komisyon ödemeden kullanabilecek.

Söz konusu ücretsiz nakit işlemlerinden faydalanabilmek için ise banka tek bir şart öne sürüyor. ICBC müşterilerinin, bankanın mobil uygulamasına düzenli olarak giriş yapması gerekecek. Akıllı telefonlar üzerinden mobil şubeye giriş yapan her kullanıcı, bu işlemin ardından tam 30 gün boyunca Türkiye’deki diğer banka ATM’lerinden hiçbir ücret ödemeden nakit çekim veya yatırma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Dijitalleşme odaklı bu yeni dönem, bankanın Türkiye'deki operasyonel yapısını daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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