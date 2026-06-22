37 Bin Liralık Gelin Makyajı Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü

Düğün mevsiminin gelmesiyle tuzlu düğün veya düğün hazırlığı masrafları da sadece evlenme yolunda olanlar değil hemen hemen herkes tarafından paylaşılmaya başladı. Bu önemli gündeki tüm detaylar dünyaevine girmek üzere olan kişiler tarafından tartışılmaya başladı. Son örneğimiz de 37 binlik gelin makyajı masrafını yüksek bulan damat ve bu duruma tepki gösteren gelin adayı.