37 Bin Liralık Gelin Makyajı Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü
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Düğün mevsiminin gelmesiyle tuzlu düğün veya düğün hazırlığı masrafları da sadece evlenme yolunda olanlar değil hemen hemen herkes tarafından paylaşılmaya başladı. Bu önemli gündeki tüm detaylar dünyaevine girmek üzere olan kişiler tarafından tartışılmaya başladı. Son örneğimiz de 37 binlik gelin makyajı masrafını yüksek bulan damat ve bu duruma tepki gösteren gelin adayı.
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Paylaşım ve damadın yazışması çokça konuşuldu.
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Bazıları bu özel gün için geline hak verirken...
Çoğunluk da fiyatların artık çıldırdığını savundu.
Diğer tepkiler şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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