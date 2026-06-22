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Ekonomist Filiz Eryılmaz Gram Altın İçin Alım Rakamını Açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz Gram Altın İçin Alım Rakamını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 11:15
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Altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Dolar endeksindeki yükselişin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası adımlarının piyasayı baskıladığını belirten Eryılmaz, mevcut fiyatların gerçeği yansıtmadığını savundu ve 'Altın ve gümüş şu an hak ettiği yerde değil' dedi.

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22 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?

22 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 258 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 316 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 620 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41 bin 139 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 190 dolar

Altın fiyatları neden yükselmedi?

Altın fiyatları neden yükselmedi?

Dolar endeksinin 100,6 seviyelerinde seyretmesi, küresel ölçekte değerli metaller üzerinde ciddi bir satış dalgası yarattı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasadaki bu geri çekilmenin arkasında sadece Fed baskısının olmadığını, aynı zamanda teknik destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla yatırımcıların temkinli bir pozisyona geçerek piyasadan uzaklaşmasının da etkili olduğunu belirtti. Yatırımcıların güvenli liman arayışında kafasını karıştıran bu süreç, fiyatların potansiyelinin oldukça altında kalmasına neden oluyor.

Altın fiyatlarının yönünü ne belirleyecek?

Altın fiyatlarının yönünü ne belirleyecek?

Altın ve gümüş yatırımcıları için bu hafta oldukça kritik virajlar içeriyor. Eryılmaz, piyasalardaki yön arayışının bu hafta netleşeceğini öngörüyor. Özellikle Perşembe günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, Fed'in bir sonraki hamlesine dair en net sinyali vereceği için piyasaların radarında.

Verinin yanı sıra jeopolitik cepheden gelecek haber akışları da yakından takip ediliyor. Küresel arenada barış yönünde atılacak olumlu adımların altın fiyatlarına can suyu olabileceğini ifade eden ünlü ekonomist, aksi senaryoda yani anlaşma süreçlerinin bozulması durumunda petrol fiyatlarındaki sıçramaya paralel olarak ons altının 4.000 doların altını test edebileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

Ons altında satış baskısı ne zaman biter?

Ons altında satış baskısı ne zaman biter?

Ons altın tarafında teknik seviyelere dikkat çeken Filiz Eryılmaz, 4.140 - 4.180 dolar aralığını tam bir 'bekleme ve izleme bölgesi' olarak tanımladı. Yatırımcıların bu aralıkta aceleci kararlar vermemesi gerektiğini vurgulayan ekonomist, piyasadaki satış baskısının tamamen ortadan kalktığını söyleyebilmek için ons altının mutlaka 4.252 dolar seviyesini aşması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, yönün tam olarak tayin edilmesi için yalnızca Asya piyasalarındaki hareketlere bakarak pozisyon alınmaması, ABD piyasalarının açılışındaki hacmin beklenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Gram altın alacaklar dikkat: İşte altın alım bölgesi.

Gram altın alacaklar dikkat: İşte altın alım bölgesi.

İç piyasada gram altın fiyatlarını değerlendiren Eryılmaz, yatırımcılara rehberlik edecek net rakamlar verdi. Gram altında 6.175 liranın altındaki kapanışların düşüş trendini daha da derinleştirebileceğini söyleyen Eryılmaz, asıl yükseliş ivmesinin ve piyasadaki gerçek güçlenmenin 6.245 lira sınırının aşılmasıyla başlayacağını ifade etti.

Şu anki seviyelerde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğine de değinen uzman isim, 6.200 lira civarının sınırlı alımlar için değerlendirilebileceğini, ancak risk yönetimi açısından genel olarak 6.100 - 6.200 lira aralığının kademeli alımlar için en ideal ve güvenli bölge olduğunu sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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