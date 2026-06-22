Ekonomist Filiz Eryılmaz Gram Altın İçin Alım Rakamını Açıkladı
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Altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken 'Altın yükselecek mi?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Dolar endeksindeki yükselişin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası adımlarının piyasayı baskıladığını belirten Eryılmaz, mevcut fiyatların gerçeği yansıtmadığını savundu ve 'Altın ve gümüş şu an hak ettiği yerde değil' dedi.
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22 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Gram altın alacaklar dikkat: İşte altın alım bölgesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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