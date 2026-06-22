Ekonomist Filiz Eryılmaz Gram Altın İçin Alım Rakamını Açıkladı

Altın ve gümüş yatırımcıları için bu hafta oldukça kritik virajlar içeriyor. Eryılmaz, piyasalardaki yön arayışının bu hafta netleşeceğini öngörüyor. Özellikle Perşembe günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, Fed'in bir sonraki hamlesine dair en net sinyali vereceği için piyasaların radarında.

Verinin yanı sıra jeopolitik cepheden gelecek haber akışları da yakından takip ediliyor. Küresel arenada barış yönünde atılacak olumlu adımların altın fiyatlarına can suyu olabileceğini ifade eden ünlü ekonomist, aksi senaryoda yani anlaşma süreçlerinin bozulması durumunda petrol fiyatlarındaki sıçramaya paralel olarak ons altının 4.000 doların altını test edebileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.