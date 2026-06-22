Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Tarih Verdi: Kavurucu Sıcaktan Yoğun Etkilenecek Kentler

Avrupa, son yılların en acımasız sıcak hava dalgalarından biriyle adeta nefessiz kalmış durumda. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den İtalya'ya kadar uzanan devasa bir coğrafyada termometreler mevsim normallerini altüst ederek 40-45 derece sınırına dayandı. Uzmanlar, kıtayı adeta bir fırına çeviren bu tablonun arkasında 'Omega blokajı' adı verilen sinsi bir atmosferik sistemin yattığına dikkat çekiyor. Haftalarca aynı bölgeye çakılı kalabilen bu sistem, sıcak havayı dev bir kubbe gibi hapsettiği için kuraklığı ve yangın riskini her geçen gün daha da derinleştiriyor.

Dünya meteoroloji çevrelerinden gelen bir diğer küresel uyarı ise gözleri Pasifik Okyanusu'na çevirdi. İklim döngülerinin başaktörü olan El Nino'nun önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir evreye geçeceği belirtiliyor. Küresel sıcaklıkları yukarı yönlü tetikleyen ve yağış rejimlerini altüst eden El Nino'nun, Omega blokajı gibi bölgesel sistemlerle aynı döneme denk gelmesi, dünya genelinde iklim krizinin faturasını ağırlaştırıyor.