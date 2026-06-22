Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Tarih Verdi: Kavurucu Sıcaktan Yoğun Etkilenecek Kentler
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Avrupa rekor sıcaklar getiren 'Omega blokajı' ile kavrulurken, Pasifik'te tırmanışa geçen 'El Nino' alarmı Türkiye'nin de risk haritasını baştan aşağı değiştirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, gökyüzündeki bu devasa kapışmanın Türkiye'ye etkilerini ve haziran sonu itibarıyla yaşanacak keskin hava değişimini tüm detaylarıyla anlattı.
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Omega blokajı Avrupa'yı kavuruyor. El Nino da yola çıktı!
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"Gökyüzünde trafik sıkışıklığı var."
Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, tarih verdi.
Yoğun sıcaklıktan etkilenecek kentler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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