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Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Tarih Verdi: Kavurucu Sıcaktan Yoğun Etkilenecek Kentler

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Tarih Verdi: Kavurucu Sıcaktan Yoğun Etkilenecek Kentler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 16:34
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Avrupa rekor sıcaklar getiren 'Omega blokajı' ile kavrulurken, Pasifik'te tırmanışa geçen 'El Nino' alarmı Türkiye'nin de risk haritasını baştan aşağı değiştirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, gökyüzündeki bu devasa kapışmanın Türkiye'ye etkilerini ve haziran sonu itibarıyla yaşanacak keskin hava değişimini tüm detaylarıyla anlattı.

Kaynak: TGRT Haber-Zeynep Gizem Er

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Omega blokajı Avrupa'yı kavuruyor. El Nino da yola çıktı!

Omega blokajı Avrupa'yı kavuruyor. El Nino da yola çıktı!

Avrupa, son yılların en acımasız sıcak hava dalgalarından biriyle adeta nefessiz kalmış durumda. Fransa'dan İspanya'ya, İngiltere'den İtalya'ya kadar uzanan devasa bir coğrafyada termometreler mevsim normallerini altüst ederek 40-45 derece sınırına dayandı. Uzmanlar, kıtayı adeta bir fırına çeviren bu tablonun arkasında 'Omega blokajı' adı verilen sinsi bir atmosferik sistemin yattığına dikkat çekiyor. Haftalarca aynı bölgeye çakılı kalabilen bu sistem, sıcak havayı dev bir kubbe gibi hapsettiği için kuraklığı ve yangın riskini her geçen gün daha da derinleştiriyor.

Dünya meteoroloji çevrelerinden gelen bir diğer küresel uyarı ise gözleri Pasifik Okyanusu'na çevirdi. İklim döngülerinin başaktörü olan El Nino'nun önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir evreye geçeceği belirtiliyor. Küresel sıcaklıkları yukarı yönlü tetikleyen ve yağış rejimlerini altüst eden El Nino'nun, Omega blokajı gibi bölgesel sistemlerle aynı döneme denk gelmesi, dünya genelinde iklim krizinin faturasını ağırlaştırıyor.

"Gökyüzünde trafik sıkışıklığı var."

"Gökyüzünde trafik sıkışıklığı var."

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,  Omega blokajını gökyüzündeki bir 'trafik sıkışıklığına' benzeterek şu ifadeleri kullandı:

'Omega blokajını en kolay, gökyüzündeki bir trafik sıkışıklığı olarak düşünebiliriz. Normalde hava sistemleri batıdan doğuya akan jet akımı denilen bir ana yol üzerinde düzenli biçimde ilerler; yağmur bir bölgeye gelir, birkaç gün içinde geçip gider. Omega blokajında ise yolun ortasına dev bir yüksek basınç sırtı park eder ve trafiği kilitler. Bu sırt haritada Yunan harfi Ω (omega) şeklini çizdiği için bu adı alır. Sırtın altında hava açık, sıcak ve durgun kalır. Avrupa'nın bugün yaşadığı, İspanya ve Fransa'da 40-45 dereceyi zorlayan kavurucu tablo işte budur. Sırtın iki yanında ise tıkanan trafiğin geri geri yığılması gibi iki alçak basınç oluğu oluşur; bu olukların altında serin ve yağışlı hava günlerce takılı kalır.'

Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, tarih verdi.

Meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu, tarih verdi.

Türkiye'nin şu an için bu dev sistemin şanslı ve korunaklı tarafında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, bu geçici durumun ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih verdi: 'Blokajlar tipik olarak birkaç gün ile bir-iki hafta arası ömür sürer. Bizim tablomuzda oluk 24 Haziran Çarşamba günü Karadeniz çevresinde en derin haline, hatta kopuk alçak basınca ulaşıyor. Ardından 26-27 Haziran hafta sonuna doğru omega sırtı batıdan geri geliyor ve sıcak, kuru havayı yeniden hâkim kılıyor. Kısacası bu 'serinlik kalkanı' haftanın sonunda kalkıyor; ay sonunda blokaj kırıldıkça Türkiye yeniden ısınacak. Tek bir hafta içinde hem montu hem yazlığı dolaba koymak gerekecek.'

Yoğun sıcaklıktan etkilenecek kentler.

Yoğun sıcaklıktan etkilenecek kentler.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün Haziran-Ağustos dönemi için açıkladığı yüzde 80'lik güçlü El Nino olasılığına da değinen Prof. Dr. Kadıoğlu, sıcaklıktan yoğun etkilenecek kentleri şu sözlerle sıraladı:

'Temmuz ve Ağustos zaten Türkiye'nin en sıcak aylarıdır; bunun üzerine küresel ısınma eğilimi ve El Nino'nun katkısı binince, mevsim normallerinin üzerinde seyreden, zaman zaman sıcak hava dalgalarının görüldüğü, kuraklık ve orman yangını riskinin yükseldiği bir yaz bizi bekliyor. Sıcak ve yangın açısından en kırılgan bölgeler Ege (İzmir, Aydın, Muğla), Akdeniz (Antalya, Mersin, Hatay), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır) ve İç Anadolu'nun büyük bölümüdür (Ankara, Konya). Buna karşılık, blokaj olukları zaman zaman üzerimize oturdukça Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Karadeniz (Samsun, Ordu, Trabzon, Rize) ile yüksek iç bölgeler ani sağanak, dolu ve sel açısından öne çıkacak. Yani aynı yaz içinde ülkenin bir ucunda yangın, öbür ucunda sel konuşacağız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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