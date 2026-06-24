article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gram Altın 6 Bin Liranın Altına Düştü!

Gram Altın 6 Bin Liranın Altına Düştü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.06.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran eksenli hamleleriyle tırmanan ve küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olan savaş süreci, yerini diplomasiye bıraktı. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından rahat nefes alan piyasalarda, altın fiyatları hızla yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 16.30 itibarıyla 6 bin liranın altına düştü. İşte altında son fiyatlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın çakıldı! Gram altında 6 bin TL barajı yıkıldı.

Altın çakıldı! Gram altında 6 bin TL barajı yıkıldı.

Güne 6 bin 125 TL seviyelerinden başlayan ve sabah saatlerinde bu bantta dengelenmeye çalışan gram altın, ilerleyen saatlerde gelen yoğun satış dalgasıyla adeta çakıldı. Saat 16.00 itibarıyla iç piyasada hareketlilik zirve yaparken, gram altın uzun süredir koruduğu 6 bin TL psikolojik sınırının altına indi ve serbest piyasada 5 bin 63 liradan işlem görmeye başladı.

Gram altın saat 16.30 itibarıyla 5 bin 937 TL'yi gördü

Gram altın fiyatı

Gram altın 5 bin 931 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 822 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 608 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 089 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 3 bin 992 dolar

Altın ne zaman yükselecek?

Altın ne zaman yükselecek?

Piyasa uzmanları, gram altındaki bu hareketliliğin yabancı olmadiğimiz bir seviyeyi işaret ettiğini belirtiyor. Altının gram fiyatı en son 10-11 Haziran tarihleri arasında benzer bir kırılma yaşamış, 6 bin lira sınırının altına sarktığı bu bölgelerden gelen güçlü tepki alımlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirmişti. Mevcut jeopolitik yumuşama ikliminde, 5.963 TL seviyesinin kalıcı bir taban oluşturup oluşturmayacağı ya da düşüş trendinin bu bölgede derinleşip derinleşmeyeceği, yatırımcıların en çok takip ettiği grafik verisi haline geldi. Piyasalardaki oynaklığın, anlaşmanın detaylarının netleşmesiyle birlikte yön bulması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın