Gram Altın 6 Bin Liranın Altına Düştü!

Piyasa uzmanları, gram altındaki bu hareketliliğin yabancı olmadiğimiz bir seviyeyi işaret ettiğini belirtiyor. Altının gram fiyatı en son 10-11 Haziran tarihleri arasında benzer bir kırılma yaşamış, 6 bin lira sınırının altına sarktığı bu bölgelerden gelen güçlü tepki alımlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirmişti. Mevcut jeopolitik yumuşama ikliminde, 5.963 TL seviyesinin kalıcı bir taban oluşturup oluşturmayacağı ya da düşüş trendinin bu bölgede derinleşip derinleşmeyeceği, yatırımcıların en çok takip ettiği grafik verisi haline geldi. Piyasalardaki oynaklığın, anlaşmanın detaylarının netleşmesiyle birlikte yön bulması bekleniyor.