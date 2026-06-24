Gram Altın 6 Bin Liranın Altına Düştü!
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Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran eksenli hamleleriyle tırmanan ve küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olan savaş süreci, yerini diplomasiye bıraktı. ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından rahat nefes alan piyasalarda, altın fiyatları hızla yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 16.30 itibarıyla 6 bin liranın altına düştü. İşte altında son fiyatlar!
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Altın çakıldı! Gram altında 6 bin TL barajı yıkıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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