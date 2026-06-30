Türk Hava Sahasına Giren ve Yanlışlıkla 7500 (Kaçırılma) Kodu Veren Uçak İçin F-16 Savaş Uçakları Havalandı

Polonyalı LOT Havayolları’na ait uçağın pilotu yanlışlıkla uçak kaçırıldı kodunu verdi ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Kodun verilmesinin ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki F-16 savaş uçağı havalandı.

Bulgaristan’a dönen ve Burgaz Havalimanı’na iniş izni verilen uçağa F-16’lar sınıra kadar refakat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili açıklamada bulundu:

“Varşova–Tel Aviv seferini icra eden Polonya menşeili LOT Havayolları tarafından işletilen yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamıştır. Söz konusu hava aracı daha sonra Türk hava sahasına giriş yapmış, hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmasına karşın, uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm tedbirler makamlarımızca alınmıştır. Bu kapsamda hava aracı, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetlerimize ait iki adet F-16 savaş uçağımız tarafından yakından takip edilerek hava sahamızı terk edene kadar bahse konu hava aracına refakat edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda, Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı’na iniş izni vermesinin ardından hava aracının yeniden Türk hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, hava aracı hava sahamızı terk edene kadar F-16 savaş uçaklarımız tarafından refakat edilmeye devam edilmiştir. Son durumda, söz konusu hava aracı Bulgaristan’ın Burgaz Havalimanı’na yerel saatle 17.12’de iniş gerçekleştirmiştir. LOT Havayolları tarafından yapılan ilk açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığı ve fiili bir kaçırma vakasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Olayın mahiyetine ilişkin resmi makamlarla koordinasyon halinde süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”