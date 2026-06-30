Türk Hava Sahasına Giren ve Yanlışlıkla 7500 (Kaçırılma) Kodu Veren Uçak İçin F-16 Savaş Uçakları Havalandı
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Polonya’nın Varşova kentinden havalanan, İsrail’in Tel Aviv kentine giden Polonyalı LOT Havayolları’na ait uçağın pilotu yanlışlıkla “uçak kaçırıldı” anlamına gelen 7500 kodunu yayınladı. Kodun verilmesinin ardından Türk hava sahasına giren uçak için 2 F-16 savaş uçağı havalandı. Sonrasında Bulgaristan’a dönerek iniş yapan uçağa sınıra kadar savaş uçakları eşlik etti.
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Türk hava sahasında bu akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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