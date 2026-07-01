Uzman İsimden Zam Hesabı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi İçin Masadaki Net Rakamlar
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi. Yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni maaş oranlarını belirleyecek olan bu kritik veri öncesinde, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal önemli değerlendirmelerde bulundu. Bal, emekli maaşına dair tahminini açıkladı.
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Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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