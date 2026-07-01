Uzman İsimden Zam Hesabı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi İçin Masadaki Net Rakamlar

Sosyal güvenlik sistemindeki güncel verileri paylaşan Murat Bal, en düşük emekli maaşı uygulamasına yönelik beklentilerini de aktardı. Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen sinyaller doğrultusunda, en düşük emekli maaşı sisteminin korunacağını ifade eden Bal, bu dönemde enflasyon oranı üzerinde ekstra bir refah payı ya da ek bir ödeme öngörülmediğini vurguladı.

Piyasadaki mevcut tahminler ve hesaplamalar doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 23 bin 500 TL ile 24 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Murat Bal, '4 milyona yakın en düşük emekli maaşımız var ve bunlar yaklaşık 23 bin 500 - 24 bin seviyelerine gelecek. Şu anki durum bu şekilde.

Şu anki SSK Bağ-Kur emeklilerimizdeki maaş artışı tekrar altını çiziyorum %18 civarında gerçekleşecek gibi gözüküyor' dedi.