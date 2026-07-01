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Uzman İsimden Zam Hesabı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi İçin Masadaki Net Rakamlar

Uzman İsimden Zam Hesabı: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi İçin Masadaki Net Rakamlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 10:57
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Temmuz tarihine çevrildi. Yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni maaş oranlarını belirleyecek olan bu kritik veri öncesinde, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal önemli değerlendirmelerde bulundu. Bal, emekli maaşına dair tahminini açıkladı.

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Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Yılın ilk 5 ayına ait verilerin netleşmesiyle birlikte emeklilerin alacağı asgari artış oranları da büyük ölçüde şekillendi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, şu an itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,61’lik bir artışın garanti altında olduğunu belirtti. Emekli Sandığı’na tabi memur emeklileri için ise cepteki mevcut oran %12,41 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

3 Temmuz'da duyurulacak Haziran ayı enflasyonu, bu oranların üzerine eklenerek 6 aylık toplam zam farkını resmiyete kavuşturacak. Beklentiler, Haziran ayı verisiyle birlikte nihai zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %18 civarına, memur emeklilerinde ise %14 seviyelerine yaklaşacağı yönünde.

SGK uzmanından en düşük emekli maaşı için güçlü tahmin.

SGK uzmanından en düşük emekli maaşı için güçlü tahmin.

Sosyal güvenlik sistemindeki güncel verileri paylaşan Murat Bal, en düşük emekli maaşı uygulamasına yönelik beklentilerini de aktardı. Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen sinyaller doğrultusunda, en düşük emekli maaşı sisteminin korunacağını ifade eden Bal, bu dönemde enflasyon oranı üzerinde ekstra bir refah payı ya da ek bir ödeme öngörülmediğini vurguladı.

Piyasadaki mevcut tahminler ve hesaplamalar doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 23 bin 500 TL ile 24 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Murat Bal, '4 milyona yakın en düşük emekli maaşımız var ve bunlar yaklaşık 23 bin 500 - 24 bin seviyelerine gelecek. Şu anki durum bu şekilde.

Şu anki SSK Bağ-Kur emeklilerimizdeki maaş artışı tekrar altını çiziyorum %18 civarında gerçekleşecek gibi gözüküyor' dedi.

Kaç kişi en düşük maaşı alıyor?

Kaç kişi en düşük maaşı alıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) güncel verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 17,5 milyon kişiye maaş ödemesi yapılıyor. Bu kitlenin dağılımı ve en düşük maaş alanların oranı ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. 

Yaklaşık 17.5 milyon kişi maaş alıyor. Dul ve yetim aylığı alanların sayısı 4 milyona yaklaşırken kendi primiyle emekli olanlar ise 12.5 milyonu buldu. 4 milyon kişi ise en düşük emekli maaşını alıyor.

Sistemin ilk uygulanmaya başladığı dönemde en düşük emekli maaşı alan kişi sayısının 700 bin civarında olduğunu hatırlatan Murat Bal, bu rakamın günümüzde 4 milyona yaklaşmasının ekonomik açıdan hassas bir duruma işaret ettiğini belirtti. Geniş bir kitlenin taban maaş seviyesinde eşitlenmesinin uzun vadeli etkilerine değinen Bal, 3 Temmuz'daki resmi açıklamayla birlikte tüm kalemlerdeki net tutarların netlik kazanacağını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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