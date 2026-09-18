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Teoman’ın Kalplere Dokunan “O” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Teoman’ın Kalplere Dokunan “O” Albümünü İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
18.09.2026 - 12:01
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Yıl 1998... Kulaklıklarda Walkman’ler, kalplerde o ilk aşkların derin yaraları... Teoman, kariyerinin dönüm noktası olan ikinci stüdyo albümü “O” ile hayatımıza öyle bir girdi ki, o günden sonra hiçbir ayrılık pazar günü kadar sakin, hiçbir yağmur sadece meteorolojik bir olay olarak kalmadı.

Hazırsanız, melankolinin zirvesine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkalım; çünkü bu şarkılar hala ilk günkü gibi kalbe dokunuyor!

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Sus Konuşma

Albümün açılışını yapan bu şarkı, tam bir 'artık çok geç' manifestosu. Teoman daha ilk saniyede bizi teslim alıyor. Kelimelerin tükendiği, geriye sadece kabullenişin kaldığı o çaresiz anı anlatıyor.

O

Albüme adını veren, klibiyle döneminde ödüller toplayan o dev eser. Şarkı değil, adeta 4 dakikalık bir kısa film. Gitarlar arkada ağlarken, Teoman bize bir kadının gidişini ve geride bıraktığı o devasa boşluğu izletiyor.

Kardelen

Albümün en sert ama en kırılgan şarkılarından biri. Hayata ve zorluklara karşı direnen ama içten içe eriyen bir ruh halini anlatır.

Bazı Yalanlar

İnsan bazen mutsuz olacağını bile bile o tatlı yalanlara inanmak ister ya, işte bu şarkı tam olarak o teslimiyetin fon müziği.

Bir Damla Gözyaşı

Albümün gizli vurucu timi. Sakin başlar, yavaş yavaş büyür ve en sonunda insanı kendi iç hesaplaşmalarıyla baş başa bırakır. Geçmişin yükünü taşıyanların şarkısı.

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Yağmur

Geldik albümün en büyük marşlarından birine. Teoman bize yağmuru sadece bir hava durumu olarak değil, bir arınma ve aynı zamanda bir yalnızlık simgesi olarak sundu bu şarkıda.

Gemiler

Fikret Kızılok klasiğinin Teoman yorumu... Şarkıyı orijinalinden alıp bambaşka bir melankoli seviyesine taşımıştır. Deniz, liman ve gitmek teması hiç bu kadar can yakıcı işlenmemişti.

Dünya

Albümün sonlarına doğru tempoyu biraz değiştiren ama melankolisinden ödün vermeyen bir parça. Dünyanın dönmeye devam ettiğini ama bizim bir yerlerde takılıp kaldığımızı yüzümüze vurur.

Oğul

Kapanış sahnesi... Teoman’ın belki de en kişisel, en dokunaklı şarkısı. Geleceğe, geçmişe ve babasızlığa dair çok ağır bir iç döküş. Albümü bitirirken dinleyicinin boğazında kocaman bir düğüm bırakır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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