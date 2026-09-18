Teoman’ın Kalplere Dokunan “O” Albümünü İnceliyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıl 1998... Kulaklıklarda Walkman’ler, kalplerde o ilk aşkların derin yaraları... Teoman, kariyerinin dönüm noktası olan ikinci stüdyo albümü “O” ile hayatımıza öyle bir girdi ki, o günden sonra hiçbir ayrılık pazar günü kadar sakin, hiçbir yağmur sadece meteorolojik bir olay olarak kalmadı.
Hazırsanız, melankolinin zirvesine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkalım; çünkü bu şarkılar hala ilk günkü gibi kalbe dokunuyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sus Konuşma
O
Kardelen
Bazı Yalanlar
Bir Damla Gözyaşı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağmur
Gemiler
Dünya
Oğul
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın