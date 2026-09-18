Teoman’ın Kalplere Dokunan “O” Albümünü İnceliyoruz!

Yıl 1998... Kulaklıklarda Walkman’ler, kalplerde o ilk aşkların derin yaraları... Teoman, kariyerinin dönüm noktası olan ikinci stüdyo albümü “O” ile hayatımıza öyle bir girdi ki, o günden sonra hiçbir ayrılık pazar günü kadar sakin, hiçbir yağmur sadece meteorolojik bir olay olarak kalmadı.

Hazırsanız, melankolinin zirvesine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkalım; çünkü bu şarkılar hala ilk günkü gibi kalbe dokunuyor!