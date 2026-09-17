Yeni Başlangıçlara Cesaret Veren Şarkılar
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Bazen hayatın 'yeniden başlat' tuşuna basmak istersin. Eski sevgilinin gömleği, o seni tüketen iş yerindeki son mesain ya da sadece 'ben artık eski ben olmak istemiyorum' dediğin o kırılma anı...
Senin için geçmişe 'eyvallah' çektirip, geleceğe 'hazır ol ben geliyorum' dedirtecek bir liste hazırladık!
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Sertab Erener – Kendime Yeni Bir Ben Lazım
Yalın – Yeniden
Athena – Serseri Mayın
Queen – Don't Stop Me Now
Imagine Dragons – On Top of the World
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Katrina & The Waves – Walking On Sunshine
Sıla – Kafa
Fatma Turgut – İlkbaharda Kıyamet
Nova Norda – Kuzeye Kaç!
Can Bonomo – Hikayem Bitmedi
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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