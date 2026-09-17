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Yeni Başlangıçlara Cesaret Veren Şarkılar

etiket Yeni Başlangıçlara Cesaret Veren Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
17.09.2026 - 16:01
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Bazen hayatın 'yeniden başlat' tuşuna basmak istersin. Eski sevgilinin gömleği, o seni tüketen iş yerindeki son mesain ya da sadece 'ben artık eski ben olmak istemiyorum' dediğin o kırılma anı...

Senin için geçmişe 'eyvallah' çektirip, geleceğe 'hazır ol ben geliyorum' dedirtecek bir liste hazırladık!

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Sertab Erener – Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Yeni başlangıçların resmi milli marşıdır. Dinlerken kuaföre gidip saçını kestirme isteği uyandırabilir, dikkat et!

Yalın – Yeniden

'Her bitiş yeni bir başlangıçtır' felsefesini kalbine tatlı tatlı işler, seni pamuk gibi yapar.

Athena – Serseri Mayın

Hayatı başkalarının kurallarına göre değil, canının istediği gibi sıfırdan kurma cesareti aşılar.

Queen – Don't Stop Me Now

'Beni şimdi durdurun durdurabilirseniz!' temalı, gaza getirme garantili zamansız bir başyapıt.

Imagine Dragons – On Top of the World

Dünyanın zirvesine tek başına tırmanıyormuş hissi veren, aşırı neşeli ve umut dolu bir ritim.

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Katrina & The Waves – Walking On Sunshine

Bunu dinleyip de yerinde sabit durabilen bir insan evladı henüz doğmadı; tam bir sabah motivasyonu!

Sıla – Kafa

Bavulunu toplayıp her şeyi arkanda bırakma hissi! Kafayı boşaltıp sıfırlamak için bundan daha iyi bir ritim olamaz.

Fatma Turgut – İlkbaharda Kıyamet

Zor bir dönemin bittiğini ve içindeki o solan çiçeklerin yeniden açmaya başladığını hissettirir.

Nova Norda – Kuzeye Kaç!

Tam anlamıyla bir 'konfor alanından çıkış' manifestosu. Seni evde otururken bile sırt çantasıyla yola çıkmaya ikna eder.

Can Bonomo – Hikayem Bitmedi

Düştüysen bile kalkıp üzerindeki tozu silkelemen için yazılmış. Çünkü senin hikayen daha yeni başlıyor!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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