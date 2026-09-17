Yeni Başlangıçlara Cesaret Veren Şarkılar

Bazen hayatın 'yeniden başlat' tuşuna basmak istersin. Eski sevgilinin gömleği, o seni tüketen iş yerindeki son mesain ya da sadece 'ben artık eski ben olmak istemiyorum' dediğin o kırılma anı...

Senin için geçmişe 'eyvallah' çektirip, geleceğe 'hazır ol ben geliyorum' dedirtecek bir liste hazırladık!