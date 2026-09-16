Bir Telefon Görüşmesiyle Başlayan Efsane: Nasıl Yazıldı?

Bazı şarkılar vardır, ilk saniyesindeki o tek bir ses bile içinizi cız ettirmeye yeter. İşte 70’lerin sonunda dünyayı kasıp kavuran ve günümüzde hâlâ popüler kültürün en büyük hiti olan Electric Light Orchestra (ELO) imzalı 'Telephone Line' da tam olarak böyle bir efsane.

Peki, dinlerken insanı yalnızlığın dibine vurduran bu şarkının, aslında gerçek bir telefon operatörüyle yaşanan krizden doğduğunu biliyor muydunuz?