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Bir Telefon Görüşmesiyle Başlayan Efsane: Nasıl Yazıldı?

etiket Bir Telefon Görüşmesiyle Başlayan Efsane: Nasıl Yazıldı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
16.09.2026 - 16:01
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Bazı şarkılar vardır, ilk saniyesindeki o tek bir ses bile içinizi cız ettirmeye yeter. İşte 70’lerin sonunda dünyayı kasıp kavuran ve günümüzde hâlâ popüler kültürün en büyük hiti olan Electric Light Orchestra (ELO) imzalı 'Telephone Line' da tam olarak böyle bir efsane.

Peki, dinlerken insanı yalnızlığın dibine vurduran bu şarkının, aslında gerçek bir telefon operatörüyle yaşanan krizden doğduğunu biliyor muydunuz?

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Her şey, telesekretere bile razı olan çaresiz bir aşığın hikayesiyle başladı.

Şarkının temeli aslında çok tanıdık: Bir adam, deli gibi aşık olduğu ama bir türlü ulaşamadığı kadını arıyor. Telefon uzun uzun çalıyor ama açan yok.

"Bana Amerika'daki o telefon sesini bulun!"

"Bana Amerika'daki o telefon sesini bulun!"

Jeff Lynne, şarkının tam girişine ve arkasına öyle bir efekt koymak istiyordu ki, dinleyen herkes o telefon hattının diğer ucundaki çaresizliği hissetmeliydi. Ancak İngiltere'deki telefon sesleri ona çok 'soğuk' geliyordu. O, Amerikan filmlerinde duyduğumuz, o insanın içine işleyen ve hafif uğultulu dial tone istiyordu.

Gerçek bir telefon görüşmesiyle başlayan o yaratım süreci!

Gerçek bir telefon görüşmesiyle başlayan o yaratım süreci!

Grup şarkıyı İngiltere'de kaydediyordu ve o dönem internet veya dijital ses kütüphaneleri yoktu. Jeff Lynne, sırf o sesi kaydedebilmek için stüdyodan Amerika'daki bir telefon operatörünü aradı. Karşıdaki kadına durumu anlatmaya çalıştı.

Operatörle kavga ve dâhice bir fikir!

Tabii ki Amerikalı operatör kadın, Jeff'in şaka yaptığını veya bir sapık olduğunu düşünüp adamın yüzüne telefonu kapattı! Ama Jeff Lynne pes etmedi. O kısa telefon görüşmesindeki hattın kalitesini, o boğuk ve hışırtılı sesi kafasına kazımıştı.

Moog Synthesizer ile müzik tarihine geçen o efekt yaratıldı!

Jeff Lynne ve ses mühendisi, stüdyoya kapanıp saatlerce çalıştı. Tamamen yapay yollarla, bir Moog Synthesizer kullanarak dünyadaki en ikonik telefon çevir sesini sıfırdan ürettiler. Şarkının ilk 30 saniyesinde duyduğumuz o meşhur 'Dııııt... Dııııt...' sesi ve şarkıcının sesinin sanki ahizeden geliyormuş gibi boğuk olması tamamen bu telefon görüşmesi krizinin eseriydi.

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Kuşaklar boyu dinlenen dev bir efsane!

Kuşaklar boyu dinlenen dev bir efsane!

Bir operatörün yüzüne telefon kapatmasıyla hırslanan Jeff Lynne, müzik tarihinin en iyi pop-rock baladlarından birini yazmış oldu. Şarkı çıktığı an hem İngiltere hem Amerika listelerini darmadağın etti; hatta yıllar sonra Doctor Who dizisinden tutun da birçok filme kadar o ikonik telefon sahnesinin fon müziği oldu.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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