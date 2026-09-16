Bir Telefon Görüşmesiyle Başlayan Efsane: Nasıl Yazıldı?
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Bazı şarkılar vardır, ilk saniyesindeki o tek bir ses bile içinizi cız ettirmeye yeter. İşte 70’lerin sonunda dünyayı kasıp kavuran ve günümüzde hâlâ popüler kültürün en büyük hiti olan Electric Light Orchestra (ELO) imzalı 'Telephone Line' da tam olarak böyle bir efsane.
Peki, dinlerken insanı yalnızlığın dibine vurduran bu şarkının, aslında gerçek bir telefon operatörüyle yaşanan krizden doğduğunu biliyor muydunuz?
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Her şey, telesekretere bile razı olan çaresiz bir aşığın hikayesiyle başladı.
"Bana Amerika'daki o telefon sesini bulun!"
Gerçek bir telefon görüşmesiyle başlayan o yaratım süreci!
Operatörle kavga ve dâhice bir fikir!
Moog Synthesizer ile müzik tarihine geçen o efekt yaratıldı!
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Kuşaklar boyu dinlenen dev bir efsane!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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