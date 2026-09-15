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Hangi The Police Şarkısısın?

etiket Hangi The Police Şarkısısın?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
15.09.2026 - 22:01
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Sen bize kendini anlat, biz de sana The Police'in hangi efsanevi parçasısın onu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım en keyifli Onedio testine başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

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1. Bir ilişkide en çok hangisi seni tanımlar?

2. Zor bir durumla karşılaştığında tepkin ne olur?

3. İdeal bir hafta sonu akşamın nasıl geçer?

4. İnsanların seninle ilgili en çok söylediği şey bunlardan hangisi?

5. Bir mesaj yazarken en çok hangi tavrı takınıyorsun?

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6. Seni en çok ne rahatsız eder?

7. Bir partide seni nerede buluruz?

Every Breath You Take

Sen aşırı odaklı, korumacı ve tutkulu bir ruha sahipsin. Bir şeye veya birine bağlandığında gözünü ondan ayıramıyorsun. Detaycı yapın sayesinde etrafında olup biten hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Ancak bu yoğun ilgin bazen dışarıdan biraz takıntılı veya fazla kontrolcü algılanabilir. Sevgin de ilgini gösterişin de son derece derin ve kapsayıcı.

Roxanne

Sen bağımsızlığına düşkün, sınırları olan ve kendi dünyasında yaşamayı seven birisin. Kendi kurallarınla yaşar, başkalarının seni kalıplara sokmasına izin vermezsin. Gizemli havan insanları sana çeker ama sen mesafe koymayı iyi bilirsin. Zorluklar karşısında kendi kabuğuna çekilip olayları uzaktan izlemek tam senin tarzın.

Message in a Bottle

Sen derin düşüncelere sahip, empati yeteneği yüksek ve bağ kurmaya önem veren bir ruha sahipsin. Zaman zaman kendini kalabalıklar içinde yalnız hissetse de, evrene bir iz bırakacağına ve yalnız olmadığını bir gün anlayacağına inanırsın. Umudunu kolay kolay kaybetmezsin; sözlerin ve enerjin etrafındakilere her zaman ilham verir.

De Do Do Do, De Da Da Da

Sen hayatı karmaşıklaştırmayı sevmeyen, neşeli ve yüksek enerjili birisin. Derin hesaplar, ağır dramalar sana göre değil çünkü sen anın tadını çıkarmayı ve eğlenmeyi seçiyorsun. Pozitif aura'n sayesinde girdiğin her ortamın modunu yükseltirsin. İnsanlar senin yanındayken streslerini unutur ve hayatın hafif tarafını hatırlar.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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