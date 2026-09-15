Hangi The Police Şarkısısın?

Sen aşırı odaklı, korumacı ve tutkulu bir ruha sahipsin. Bir şeye veya birine bağlandığında gözünü ondan ayıramıyorsun. Detaycı yapın sayesinde etrafında olup biten hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Ancak bu yoğun ilgin bazen dışarıdan biraz takıntılı veya fazla kontrolcü algılanabilir. Sevgin de ilgini gösterişin de son derece derin ve kapsayıcı.