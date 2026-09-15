Hangi The Police Şarkısısın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sen bize kendini anlat, biz de sana The Police'in hangi efsanevi parçasısın onu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım en keyifli Onedio testine başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
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1. Bir ilişkide en çok hangisi seni tanımlar?
2. Zor bir durumla karşılaştığında tepkin ne olur?
3. İdeal bir hafta sonu akşamın nasıl geçer?
4. İnsanların seninle ilgili en çok söylediği şey bunlardan hangisi?
5. Bir mesaj yazarken en çok hangi tavrı takınıyorsun?
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6. Seni en çok ne rahatsız eder?
7. Bir partide seni nerede buluruz?
Every Breath You Take
Roxanne
Message in a Bottle
De Do Do Do, De Da Da Da
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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