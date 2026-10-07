Bir Şarkı, Bir Aşk ve Koca Bir Müzik Tarihi: Roxanne

Bugün 'Roxanne', Rolling Stone dergisinin 'Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı' listesinde gururla yer alıyor. Bir otel odası penceresinden bakarken başlayan, yanlışlıkla piyanoya oturulan bir stüdyo kazasıyla şekillenen ve sansürleri yıkarak zirveye oturan bu parça; bize gerçek sanatın hiçbir yasakla engellenemeyeceğini kanıtlamaya devam ediyor. Ne dersiniz, bu satırları okuduktan sonra gidip bir kez daha 'Roxanneeee!' diye bağırmanın tam sırası değil mi?