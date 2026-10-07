İşi Batınca Yürüyerek Yola Çıktı, Eve Dönmesi 11 Yıl Sürdü

Béliveau 11 yıl boyunca çöllerden ve dağlardan geçti. Sudan'da sarık takıp uzun sakal bıraktı, Çin'de yılan yedi, Filipinler'de silahlı askerlerin eşliğinde yürüdü. Yol boyunca yaklaşık 1.600 ailenin evinde kaldı.

16 Ekim 2011'de Montreal'e vardığında 56 yaşındaydı. 100'den fazla destekçi son kilometrelerde ona eşlik etti, eski şehirdeki belediye binasının önünde kalabalık bir karşılama yapıldı. 11 yıldır görmediği annesi ona sıkıca sarıldı.

Béliveau dönüşünde asıl amacının Kanada ve diğer ülkelerin hükümetlerini “barış bakanlıkları” kurmaya ikna etmek olduğunu söyledi. Yolculuğunu bir kitapta anlatmayı da planlıyordu.