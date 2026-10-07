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İşi Batınca Yürüyerek Yola Çıktı, Eve Dönmesi 11 Yıl Sürdü

İşi Batınca Yürüyerek Yola Çıktı, Eve Dönmesi 11 Yıl Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 16:33
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Kanadalı Jean Béliveau, tabela işi iflas edince 2000'de Montreal'den yola çıktı. 64 ülkeden geçip yaklaşık 75 bin kilometre yol aldıktan sonra Ekim 2011'de evine döndü.

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45. doğum gününde koşarak yola çıktı

45. doğum gününde koşarak yola çıktı

Béliveau'nun küçük neon tabela işi batmıştı. 18 Ağustos 2000'de, 45. doğum gününde Montreal'den ayrıldı. Acısından kaçmak için önce koşmaya başladı, ABD'nin Atlanta kentine kadar koştuktan sonra yürüyüşe geçti.

Kararı bir tür orta yaş bunalımının ardından verdiğini anlatan Béliveau, Terry Fox'tan ilham aldığını söyledi. Yolculuğunu barışa ve şiddet gören çocuklara dikkat çekmeye adadı.

Hayat arkadaşı Luce Archambault, planı ilk duyduğunda Béliveau'nun ilişkiyi bitirmek istediğini düşündü. Archambault yıllar boyunca ona hem duygusal hem maddi destek verdi. Noel'i birlikte geçirmek için her yıl onun bulunduğu yere uçtu.

Döndüğünde 11 yıldır görmediği annesi onu bekliyordu

Döndüğünde 11 yıldır görmediği annesi onu bekliyordu

Béliveau 11 yıl boyunca çöllerden ve dağlardan geçti. Sudan'da sarık takıp uzun sakal bıraktı, Çin'de yılan yedi, Filipinler'de silahlı askerlerin eşliğinde yürüdü. Yol boyunca yaklaşık 1.600 ailenin evinde kaldı.

16 Ekim 2011'de Montreal'e vardığında 56 yaşındaydı. 100'den fazla destekçi son kilometrelerde ona eşlik etti, eski şehirdeki belediye binasının önünde kalabalık bir karşılama yapıldı. 11 yıldır görmediği annesi ona sıkıca sarıldı.

Béliveau dönüşünde asıl amacının Kanada ve diğer ülkelerin hükümetlerini “barış bakanlıkları” kurmaya ikna etmek olduğunu söyledi. Yolculuğunu bir kitapta anlatmayı da planlıyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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