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Son Zamanların En Çok Dinlenen İndie Şarkıları

etiket Son Zamanların En Çok Dinlenen İndie Şarkıları

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
06.10.2026 - 18:01
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'Herkesin dinlediği pop şarkılardan gına geldi, bana gizli kalmış hazineler veya listeleri altüst eden o havalı sound'lar lazım' diyorsanız tam yerine geldiniz. 

İşte müzik zevkinizi arşa çıkaracak ve playlist'lerinize hemen eklemek isteyeceğiniz o 10 şarkı:

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1. beabadoobee & The Marías – All I Did Was Dream of You

Dream-pop dünyasının iki kraliçesi beabadoobee ve The Marías güçlerini birleştirdi. Şarkı o kadar hipnotize edici ki dinlerken adeta bulutların üzerinde yürüyorsunuz. 2026'nın en büyük indie iş birliği net budur!

2. Noah Kahan - The Great Divide

Modern folk-indie akımının kralı Noah Kahan, kalbimizi orta yerinden çatlatmaya devam ediyor. Bu yıl çıkardığı bu parça ile listelerin üst sıralarını mesken tuttu. Akustik gitar ve derin sözler seviyorsanız bağımlısı olacaksınız.

3. Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

Türkiye alternatif sahnesinin lokomotifi Madrigal, 2026'da da bizi şaşırtmıyor. Türkçe indie-pop listelerini adeta tekeline alan bu şarkı, her dinlediğinizde sizi tatlı bir İstanbul akşamına ışınlıyo

4. Mitski – Where's My Phone?

Absürt ama inanılmaz derecede içselleştirilebilir tarzıyla Mitski, 2026'da kısa video akımlarının resmi fon müziği haline geldi. Hem aşırı sanatsal hem de her anınıza cuk oturan cinsten!

5. Jungle – Move Like You Do

Neo-soul ve indie dans müziğini dünyaya sevdiren Jungle, bu yıl yine kulaklarımızın pasını sildi. Funk ritimleri ve akıcı bas tınılarıyla modunuzu anında yukarı çekecek!

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6. Stephen Sanchez – Until I Found You

Nostaljik ve romantik indie esintilerini 2026'ya taşıyan Stephen Sanchez, dijital platformlarda milyonlarca insanı peşinden sürüklemeye devam ediyor. Aşk acısına da iyi gelir, aşık olma isteği de uyandırır!

7. Tame Impala – My Old Ways

Kevin Parker yani namıdiğer Tame Impala, 2026 chill-out ve alternatif listelerinin yine en tepesinde. Hipnotize edici retro ve modern havasıyla beyninize masaj yapacak cinsten bir şarkı.

8. Cigarettes After Sex – Baby Blue Movie

Grubun o kendine has, adeta fısıltıyla şarkı söyleyen ambient ve pop tarzı 2026 listelerinde de baki. Dinlerken dertleriniz eriyip gidiyor, tam bir terapi şarkısı!

9. Wallows – Your Apartment

Dinamik indie-rock sound'uyla genç neslin favorisi olan Wallows, bu güncel hitiyle 2026 yazından beri listelerin altını üstüne getiriyor. Enerjiniz düştüğünde ilaç niyetine dinleyin.

10. Slimdan – Let's Start A Cult!

Küresel indie keşif listelerinde 2026'nın en çok konuşulan bağımsız çıkışlarından biri oldu. Özgün, eğlenceli ve fazlasıyla dinamik!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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