Son Zamanların En Çok Dinlenen İndie Şarkıları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Herkesin dinlediği pop şarkılardan gına geldi, bana gizli kalmış hazineler veya listeleri altüst eden o havalı sound'lar lazım' diyorsanız tam yerine geldiniz.
İşte müzik zevkinizi arşa çıkaracak ve playlist'lerinize hemen eklemek isteyeceğiniz o 10 şarkı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. beabadoobee & The Marías – All I Did Was Dream of You
2. Noah Kahan - The Great Divide
3. Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim
4. Mitski – Where's My Phone?
5. Jungle – Move Like You Do
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Stephen Sanchez – Until I Found You
7. Tame Impala – My Old Ways
8. Cigarettes After Sex – Baby Blue Movie
9. Wallows – Your Apartment
10. Slimdan – Let's Start A Cult!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın