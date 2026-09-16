Sadece İstanbul'da Yaşayanların Çözebileceği İstanbul Genel Kültür Testi!
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İstanbul'da yaşadığını söylemek kolay, peki gerçekten İstanbul'u biliyor musun? Hangi metro hangi yöne gider, hangi semtin neyi meşhurdur, vapurdan inince nerede ne yenir, hangi köprü nereye bağlanır... Bu şehirde yıllardır yaşayanların bile bazen şaşırdığı bilgiler var! Bakalım sen İstanbul'u ne kadar iyi tanıyorsun?
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