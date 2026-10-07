215 Bin Dekarda Hasat Zamanı Başladı: 1 Milyon Ton Hedefleniyor
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Türkiye’nin elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta’da, yeni sezon hasat dönemi hareketliliği başladı. Eğirdir, Aksu, Gelendost ve Senirkent ilçeleri başta olmak üzere kent genelindeki yaklaşık 215 bin dekar alanda üreticiler bahçelere girdi. Starking, Golden, Granny Smith ve Pink Lady ağırlıklı çeşitlerin yetiştirildiği bölgede, ekim ayı itibarıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.
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Bu yıl bahçelerdeki bereket yüzleri güldürürken, kent genelinde yaklaşık 1 milyon ton elma rekoltesi hedefleniyor.
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Elma üretimi, bölge halkı için de en önemli geçim kaynaklarından biri olma özelliğini koruyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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