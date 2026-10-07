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215 Bin Dekarda Hasat Zamanı Başladı: 1 Milyon Ton Hedefleniyor

215 Bin Dekarda Hasat Zamanı Başladı: 1 Milyon Ton Hedefleniyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 22:25
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Türkiye’nin elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta’da, yeni sezon hasat dönemi hareketliliği başladı. Eğirdir, Aksu, Gelendost ve Senirkent ilçeleri başta olmak üzere kent genelindeki yaklaşık 215 bin dekar alanda üreticiler bahçelere girdi. Starking, Golden, Granny Smith ve Pink Lady ağırlıklı çeşitlerin yetiştirildiği bölgede, ekim ayı itibarıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Bu yıl bahçelerdeki bereket yüzleri güldürürken, kent genelinde yaklaşık 1 milyon ton elma rekoltesi hedefleniyor.

Bu yıl bahçelerdeki bereket yüzleri güldürürken, kent genelinde yaklaşık 1 milyon ton elma rekoltesi hedefleniyor.

Aksu ilçesinde 80 dekarlık alanda elma yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Kaya, sezona ilişkin yaptığı değerlendirmede yoğun yağışların üretime olumlu yansıdığını belirtti. Rekoltenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Kaya, 'Hasadımıza başladık. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Üreticilerimizin bir kısmı ürünlerini henüz dalındayken tüccara satmayı tercih ederken, bir kısmı da ürünlerini muhafaza etmek üzere soğuk hava depolarına kaldırıyor' ifadelerini kullandı.

Elma üretimi, bölge halkı için de en önemli geçim kaynaklarından biri olma özelliğini koruyor.

Elma üretimi, bölge halkı için de en önemli geçim kaynaklarından biri olma özelliğini koruyor.

İlçede 60 dekarlık alanda üretim yapan genç çiftçi Yaşar Kaya, elmanın ilçe ekonomisi için hayati bir gelir kapısı olduğunu dile getirdi.

Bahçelerde elma toplayarak ev ekonomisine destek olan işçilerden Ayşe Korkmaz ise tarladaki emeğin aile bütçesine sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Hem üreticiyi hem de tarım işçisini sevindiren Isparta elmasında hasat maratonunun önümüzdeki haftalarda da yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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