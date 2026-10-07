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Yüzlerce Metrelik Yarığı Yılbaşı Ağaçlarıyla Doldurdular: 4 Yılda Sonuç Aldılar

Yüzlerce Metrelik Yarığı Yılbaşı Ağaçlarıyla Doldurdular: 4 Yılda Sonuç Aldılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 22:07
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Yılbaşı için süslenen gerçek çam ağaçları, kutlamalar bitince çoğu evde işini tamamlamış sayılıyor. ABD'nin Arizona eyaletinde ise gönüllüler bu ağaçları, şiddetli bir yağmurun çölde açtığı uzun bir yarığa yerleştirdi. Aradan geçen dört yılda yarık yavaş yavaş dolmaya ve bir dere yatağı gibi kıvrılmaya başladı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Yarık, Eylül 2022'de bölgeye düşen sıra dışı bir yağmurla açıldı.

Yarık, Eylül 2022'de bölgeye düşen sıra dışı bir yağmurla açıldı.

Yaklaşık 9 santimetrelik yağış, ABD Arazi Yönetimi Bürosu'na ait kamu arazisindeki Waterman restorasyon alanının üst kesiminde bir kanal oydu. Kanal yaklaşık 152 metre uzunluğunda, 90 santimetre genişliğinde ve 90 santimetre derinliğindeydi.

Gönüllüler kanalı kullanılmış yılbaşı ağaçlarıyla uç uca doldurdu.

Gönüllüler kanalı kullanılmış yılbaşı ağaçlarıyla uç uca doldurdu.

İlk ağaç partisi Ocak 2023'te alana taşındı. Bu ağaçlar, aynı yılın muson yağmurlarında kanaldan aşağı akan suyu tamamen durdurdu. Gönüllüler 2024, 2025 ve 2026'nın ocak aylarında da yeni ağaçlar ekleyerek çürüyen seti güçlendirdi.

Yarığın dolması, alanda 16 yıldır süren onarım çalışmasının yalnızca bir parçası.

Yarığın dolması, alanda 16 yıldır süren onarım çalışmasının yalnızca bir parçası.

Yaklaşık 7 hektarlık bu kamu arazisi, 1980 ile 1997 arasında bir maden hakkı sahibi tarafından kazınıp düzlenmişti. Ardından alanı istilacı buffel otu kapladı. Gönüllüler bu otu ilaçlayarak geriletti, alanda bugün 133 yerli bitki türü yetişiyor.

Tohumdan yetiştirilen ve hiç sulanmayan 2 binden fazla çöl ağacı, 2016'ya gelindiğinde alanda tutunmuştu. Çalışma boyunca 150'den fazla su tutma yapısı kuruldu, çıplak toprağı örtmek için de 300 kamyondan fazla dal getirildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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