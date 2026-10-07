Yüzlerce Metrelik Yarığı Yılbaşı Ağaçlarıyla Doldurdular: 4 Yılda Sonuç Aldılar
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Yılbaşı için süslenen gerçek çam ağaçları, kutlamalar bitince çoğu evde işini tamamlamış sayılıyor. ABD'nin Arizona eyaletinde ise gönüllüler bu ağaçları, şiddetli bir yağmurun çölde açtığı uzun bir yarığa yerleştirdi. Aradan geçen dört yılda yarık yavaş yavaş dolmaya ve bir dere yatağı gibi kıvrılmaya başladı.
Ayrıntılar haberimizde.
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Yarık, Eylül 2022'de bölgeye düşen sıra dışı bir yağmurla açıldı.
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Gönüllüler kanalı kullanılmış yılbaşı ağaçlarıyla uç uca doldurdu.
Yarığın dolması, alanda 16 yıldır süren onarım çalışmasının yalnızca bir parçası.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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