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Balıklara Yem Olsun Diye Getirdikleri Karidesler Gölün Besin Zincirini Altüst Etti

Balıklara Yem Olsun Diye Getirdikleri Karidesler Gölün Besin Zincirini Altüst Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 21:18
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Bir canlı türünü yeni bir ortama taşımak, bazen oradaki dengeyi hiç beklenmedik biçimde değiştirebiliyor. ABD'nin Montana eyaletindeki Flathead Gölü'nde balıklara yem olsun diye getirilen küçük karidesler, gölün besin zincirini baştan sona değiştirdi. Bu değişimin etkisi sudaki balıklarla da sınırlı kalmadı, kel kartallara kadar uzandı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Karidesler, kokanee somonlarına yeni bir besin kaynağı olsun diye bölgeye getirildi.

Karidesler, kokanee somonlarına yeni bir besin kaynağı olsun diye bölgeye getirildi.

Mysis diluviana adlı küçük tatlı su karidesi, 1968-1976 yılları arasında Kanada'daki Waterton Gölü'nden getirildi. Karidesler, Flathead Gölü'nün yukarısında kalan beş göle bırakıldı. O yıllarda Kuzey Amerika'nın batısında benzer uygulamalar yaygındı.

Karidesler zamanla Flathead Gölü'ne ulaştı ve 1980'lerin ortasında hızla çoğaldı. Alaska dışında ABD'nin batısındaki en büyük tatlı su gölü olan Flathead'de besin zinciri bundan sonra değişmeye başladı.

Karidesler somonlara yem olmak yerine onların besinini tüketti.

Karidesler somonlara yem olmak yerine onların besinini tüketti.

Bu karidesler gündüzleri gölün dibinde kalıyor, geceleri yüzeye yakın sulara çıkıp zooplankton denen minik canlılarla besleniyor. Kırmızı somonun göllerde yaşayan formu olan kokanee ise avını gözüyle bulduğu için gündüz besleniyor ve aynı zooplanktonu tüketiyor.

Karidesler çoğaldıkça göldeki zooplankton miktarı yarı yarıya azaldı. Kokanee avcılığı, karides sayısının zirve yaptığı yılın hemen ardından çöktü. Somonlar bir daha toparlanamadı.

Somonların çekilmesi, her yıl dereye gelen kel kartalları da etkiledi.

Somonların çekilmesi, her yıl dereye gelen kel kartalları da etkiledi.

1980-1985 yılları arasında Glacier Ulusal Parkı'ndaki McDonald Deresi'ne yumurtlamaya gelen bol somon, kel kartalları da buraya çekiyordu. Bazı dönemlerde derede 600'den fazla kartal toplandı. Yumurtlama alanlarına her yıl gelen ayılar da bu somonlarla besleniyordu.

Somonlar azalınca kartallar bölgeden dağıldı. Araştırmacılar, kartal sayısındaki bu düşüşün DDT kaynaklı üreme sorunlarıyla açıklanamayacağını belirtiyor.

Asıl kazanan, gölde onlarca yıl az sayıda kalan göl alabalığı oldu.

Asıl kazanan, gölde onlarca yıl az sayıda kalan göl alabalığı oldu.

Göl alabalığı Flathead'e karideslerden yaklaşık 80 yıl önce getirilmişti. Derin sularda yeterli besin bulamadığı için sayısı uzun süre düşük kaldı. Dipte yaşayan karidesler bu açığı kapatınca alabalıklar hızla çoğaldı ve kokanee somonlarını da avladı.

Bugün gölün balık topluluğuna yerli olmayan türler hakim. Yerli boğa alabalığı ve kesik boğazlı alabalık tehlike altında. Karidesler alg yiyen zooplanktonu azalttığı için göldeki alg miktarı da arttı. Montana Üniversitesi'ne bağlı Flathead Gölü Biyoloji İstasyonu, bu zincirleme etkileri izlemeyi sürdürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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