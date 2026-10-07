Balıklara Yem Olsun Diye Getirdikleri Karidesler Gölün Besin Zincirini Altüst Etti
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Bir canlı türünü yeni bir ortama taşımak, bazen oradaki dengeyi hiç beklenmedik biçimde değiştirebiliyor. ABD'nin Montana eyaletindeki Flathead Gölü'nde balıklara yem olsun diye getirilen küçük karidesler, gölün besin zincirini baştan sona değiştirdi. Bu değişimin etkisi sudaki balıklarla da sınırlı kalmadı, kel kartallara kadar uzandı.
Ayrıntılar haberimizde.
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Karidesler, kokanee somonlarına yeni bir besin kaynağı olsun diye bölgeye getirildi.
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Karidesler somonlara yem olmak yerine onların besinini tüketti.
Somonların çekilmesi, her yıl dereye gelen kel kartalları da etkiledi.
Asıl kazanan, gölde onlarca yıl az sayıda kalan göl alabalığı oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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