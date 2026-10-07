Domatesler Renk Değiştirerek Çiftçiye Sinyal Verecek: Tarlalarda Yeni Dönem

Araştırmacılar bu bitkileri asıl ürünlerin arasına dikmeyi planlıyor; domatesler gıda zincirine girmeyecek. Araştırma merkezinin direktörü Abraham Stroock, sistemin mısır gibi başka türlerde de çalışabileceğini ve su stresi gibi durumları da gösterebileceğini söylüyor.

Kullanıma sunulmadan önce yanıtlanması gereken sorular da var. Çiftçilerin rengi nasıl yorumlayacağı, bir tarlaya kaç nöbetçi bitki gerektiği ve genetiği değiştirilmiş bu sensörlerin nasıl karşılanacağı henüz netleşmiş değil.