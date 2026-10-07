Domatesler Renk Değiştirerek Çiftçiye Sinyal Verecek: Tarlalarda Yeni Dönem
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Domatesler azot azaldığında pancara kırmızı-mor rengini veren pigmenti üretiyor.
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Amaç, bitkinin azota ihtiyacını iş işten geçmeden göstermesi.
Geçen yılki ilk tarla denemesi araştırmacıları bile şaşırttı.
Bu domatesler yenmek için değil, tarlayı izleyen nöbetçi bitkiler olarak tasarlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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