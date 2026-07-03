Daha Sulu Domates Bitkileri İçin Basit Yöntem: Ayda 1 Kez Uygulanması Tavsiye Ediliyor
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Evde domates yetiştirmek her bahçıvanın en büyük keyiflerinden biridir. Ancak yaprak bitleri, hastalıklar ve doğru sulamaya rağmen domatesleriniz bir türlü canlanmıyor, yaprakları sararıyor ve meyveleri cılız kalıyorsa çözümü çok uzakta aramanıza gerek yok. Uzmanlar, banyo dolaplarında yaygın olarak bulunan bir malzemenin daha sulu ve verimli domatesler yetiştirmenin anahtarı olduğunu söylüyor.
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Domates yetiştiricileri genellikle çiçeklenme döneminde potasyum ağırlıklı gübrelere odaklansa da, bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biri olan magnezyum sıklıkla göz ardı ediliyor.
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Eğer domateslerinizde bu belirtileri görüyorsanız, banyo dolabınızda duran Epsom tuzu (magnezyum sülfat) imdadınıza yetişebilir.
Uzmanlar, Epsom tuzunun mucizevi bir gübre değil, sadece bir "takviye" olarak görülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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