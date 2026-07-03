Daha Sulu Domates Bitkileri İçin Basit Yöntem: Ayda 1 Kez Uygulanması Tavsiye Ediliyor

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'ne göre magnezyum, bitkilerde klorofil üretiminde ve fotosentez sürecinde hayati bir rol oynuyor. Bedeninde yeterli magnezyum olmayan domates bitkisinin büyümesi duruyor ve meyve verimi ciddi oranda düşüyor.

Bahçıvanlık uzmanı Andrew Koehn, bu eksikliğin bitkide kendini nasıl belli ettiğini şu sözlerle açıklıyor:

'Magnezyum eksikliği genellikle yaşlı yapraklarda, parlak yeşil damarların arasında sarı, kırmızı veya kahverengi lekeler şeklinde kendini gösterir. Magnezyum, klorofil molekülünün merkezindedir; bu yüzden yaprakların o canlı yeşil rengi ve dolayısıyla bitkinin genel sağlığı için çok önemlidir.'