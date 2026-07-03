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Daha Sulu Domates Bitkileri İçin Basit Yöntem: Ayda 1 Kez Uygulanması Tavsiye Ediliyor

Daha Sulu Domates Bitkileri İçin Basit Yöntem: Ayda 1 Kez Uygulanması Tavsiye Ediliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 16:09
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Evde domates yetiştirmek her bahçıvanın en büyük keyiflerinden biridir. Ancak yaprak bitleri, hastalıklar ve doğru sulamaya rağmen domatesleriniz bir türlü canlanmıyor, yaprakları sararıyor ve meyveleri cılız kalıyorsa çözümü çok uzakta aramanıza gerek yok. Uzmanlar, banyo dolaplarında yaygın olarak bulunan bir malzemenin daha sulu ve verimli domatesler yetiştirmenin anahtarı olduğunu söylüyor.

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Domates yetiştiricileri genellikle çiçeklenme döneminde potasyum ağırlıklı gübrelere odaklansa da, bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biri olan magnezyum sıklıkla göz ardı ediliyor.

Domates yetiştiricileri genellikle çiçeklenme döneminde potasyum ağırlıklı gübrelere odaklansa da, bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biri olan magnezyum sıklıkla göz ardı ediliyor.

Kraliyet Bahçıvanlık Derneği'ne göre magnezyum, bitkilerde klorofil üretiminde ve fotosentez sürecinde hayati bir rol oynuyor. Bedeninde yeterli magnezyum olmayan domates bitkisinin büyümesi duruyor ve meyve verimi ciddi oranda düşüyor.

Bahçıvanlık uzmanı Andrew Koehn, bu eksikliğin bitkide kendini nasıl belli ettiğini şu sözlerle açıklıyor:

'Magnezyum eksikliği genellikle yaşlı yapraklarda, parlak yeşil damarların arasında sarı, kırmızı veya kahverengi lekeler şeklinde kendini gösterir. Magnezyum, klorofil molekülünün merkezindedir; bu yüzden yaprakların o canlı yeşil rengi ve dolayısıyla bitkinin genel sağlığı için çok önemlidir.'

Eğer domateslerinizde bu belirtileri görüyorsanız, banyo dolabınızda duran Epsom tuzu (magnezyum sülfat) imdadınıza yetişebilir.

Eğer domateslerinizde bu belirtileri görüyorsanız, banyo dolabınızda duran Epsom tuzu (magnezyum sülfat) imdadınıza yetişebilir.

Magnezyum, kükürt ve oksijen içeren bu doğal mineral bileşiği, bitkinizin mineral açlığını anında kapatabiliyor.

Karışım ve Uygulama Tarifi

1. Adım: 1 yemek kaşığı Epsom tuzunu, yaklaşık 4 litre (1 galon) suda tamamen çözün. 

2. Adım: Bu karışımı ayda bir kez olmak üzere domates bitkinizin dibine dökün. 

Alternatif: Karışımı bir sprey şişesine koyup doğrudan yapraklara püskürterek bitkinin magnezyumu çok daha hızlı emmesini sağlayabilirsiniz.

Uzmanlar, Epsom tuzunun mucizevi bir gübre değil, sadece bir "takviye" olarak görülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, Epsom tuzunun mucizevi bir gübre değil, sadece bir "takviye" olarak görülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Toprakta magnezyum eksikliği yokken bu uygulamayı yapmak domateslerinize yarardan çok zarar getirebilir.

  • Potasyum Dengesi: Bazen toprakta magnezyum olmasına rağmen, kullanılan diğer gübrelerdeki aşırı potasyum seviyesi bitkinin magnezyum emmesini engelleyebilir. Bu yüzden basit bir toprak test kitiyle analiz yapmak en doğrusudur.

  • Aşırı Kullanım Riski: Andrew Koehn, 'Bitkinin ihtiyacı yokken ilave magnezyum uygulamak büyümeyi tamamen durdurabilir ve yaprakların yapay şekilde aşırı yeşil olmasına yol açarak sağlığını bozabilir' uyarısında bulunuyor.

Eğer karışımı uyguladıktan sonra domateslerinizde bir iyileşme görmüyorsanız kullanımı hemen kesmelisiniz. Doğru ölçüde kullanılan bir kaşık Epsom tuzu ise bu sezon bahçenizin en sulu ve lezzetli domateslerini hasat etmenizi sağlayabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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