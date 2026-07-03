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Psikologlara Göre Hep Aynı Yerde Oturan İnsanlar Bu 5 Özelliği Paylaşıyor

Psikologlara Göre Hep Aynı Yerde Oturan İnsanlar Bu 5 Özelliği Paylaşıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 13:43
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Sınıfta, ofiste, kafe ya da aile toplantılarında her seferinde gidip aynı koltuğa mı oturuyorsunuz? İlk bakışta basit bir alışkanlık veya tesadüf gibi görünen bu durum, aslında kişilik yapınız ve zihinsel ihtiyaçlarınız hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Psikoloji uzmanları, bu davranışı sergileyen insanların ortak bir kişilik özelliğine sahip olduğunu açıkladı.

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Psikolojiye göre, sürekli aynı yeri tercih etmek basit bir günlük seçimden çok daha fazlasını temsil ediyor.

Psikolojiye göre, sürekli aynı yeri tercih etmek basit bir günlük seçimden çok daha fazlasını temsil ediyor.

Uzmanlar, bu alışkanlığın arkasında temel olarak istikrar, öngörülebilirlik ve çevre üzerinde kontrol sağlama ihtiyacı yattığını belirtiyor.

Sürekli değişimle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada, her zaman oturduğu yeri seçen insanlar, o küçük alanda kendilerine güvenli bir liman yaratıyorlar. Değişmeyen bir referans noktasına sahip olmak, bu kişilerin kendilerini sosyal veya iş ortamlarında çok daha rahat ve huzurlu hissetmelerini sağlıyor.

Uzmanların yaptığı araştırmalar, bu alışkanlığa sahip kişilerin şu belirgin kişilik özelliklerini paylaştığını gösteriyor:

Uzmanların yaptığı araştırmalar, bu alışkanlığa sahip kişilerin şu belirgin kişilik özelliklerini paylaştığını gösteriyor:

  • Rutine ve İstikrara Değer Verme: Günlük yaşamlarında tutarlı alışkanlıklar geliştirmeyi ve bunlara bağlı kalmayı severler.

  • Düşük Belirsizlik Toleransı: Yeni ve bilinmez durumlardaki belirsizliği azaltmayı amaçlarlar; düzenli ortamları tercih ederler.

  • Zihinsel Enerjiyi Koruma: Her seferinde 'Nereye otursam?' diye düşünmek yerine, zihinsel çabayı azaltan tanıdık kararlara başvururlar. Bu sayede zihinsel enerjilerini diğer önemli görevlere saklarlar.

  • Yüksek Odaklanma Kapasitesi: Küçük rutinlerini sürdürebildiklerinde dış dünyadan gelen tehdit hissi azalır, bu da daha iyi konsantre olmalarını sağlar.

  • Konfor Alanı Sevdası: Çevreleri üzerinde bir miktar kontrol sahibi olduklarında kendilerini çok daha güvende hissederler.

Psikologlar, bu durumun sanıldığı gibi "esneklikten yoksun veya katı bir kişilik" anlamına gelmediğini, aksine bir duygusal istikrar stratejisi olduğunu vurguluyor.

Psikologlar, bu durumun sanıldığı gibi "esneklikten yoksun veya katı bir kişilik" anlamına gelmediğini, aksine bir duygusal istikrar stratejisi olduğunu vurguluyor.

Kişi, çevresinden ne bekleyeceğini tam olarak bildiğinde, tekrarlayan kararlar alma yükünden kurtuluyor ve iç huzuruna daha kolay ulaşıyor.

Rutinlere sahip olmak zihinsel sağlık ve iyilik hali için oldukça faydalıdır. Ancak psikologlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Bu alışkanlıklar, sadece koşullar değiştiğinde uyum sağlayabildiğimiz sürece sağlıklıdır. Eğer her zaman oturduğunuz yere bir başkası oturduğunda büyük bir huzursuzluk, öfke veya panik yaşıyorsanız, bu durum esneklik yeteneğinizi kaybetmeye başladığınızın işareti olabilir.

Günün sonunda, her zaman aynı köşeyi seçmek, modern hayatın kaosuna karşı beynimizin geliştirdiği akıllıca bir savunma mekanizması. Kendinize güvenli bir alan yaratırken, hayatın getirdiği ani değişikliklere karşı da ufak esneklik payları bırakmak en sağlıklı formül olarak öne çıkıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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