Psikologlara Göre Hep Aynı Yerde Oturan İnsanlar Bu 5 Özelliği Paylaşıyor

Kişi, çevresinden ne bekleyeceğini tam olarak bildiğinde, tekrarlayan kararlar alma yükünden kurtuluyor ve iç huzuruna daha kolay ulaşıyor.

Rutinlere sahip olmak zihinsel sağlık ve iyilik hali için oldukça faydalıdır. Ancak psikologlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Bu alışkanlıklar, sadece koşullar değiştiğinde uyum sağlayabildiğimiz sürece sağlıklıdır. Eğer her zaman oturduğunuz yere bir başkası oturduğunda büyük bir huzursuzluk, öfke veya panik yaşıyorsanız, bu durum esneklik yeteneğinizi kaybetmeye başladığınızın işareti olabilir.

Günün sonunda, her zaman aynı köşeyi seçmek, modern hayatın kaosuna karşı beynimizin geliştirdiği akıllıca bir savunma mekanizması. Kendinize güvenli bir alan yaratırken, hayatın getirdiği ani değişikliklere karşı da ufak esneklik payları bırakmak en sağlıklı formül olarak öne çıkıyor.