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Sadece Bu Köprüyü Geçmek İçin Şoför Kiralıyorlar: 1800 TL'ye Sizi Karşıya Geçiriyorlar

Sadece Bu Köprüyü Geçmek İçin Şoför Kiralıyorlar: 1800 TL'ye Sizi Karşıya Geçiriyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 12:56
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Günde binlerce aracın geçtiği bazı yollar, kimileri için tam bir kabusa dönüşebiliyor. ABD'de bulunan 27 kilometrelik devasa bir köprü-tünel sistemi, sürücülerde yarattığı panik ve korku nedeniyle sıra dışı bir sektöre öncülük etti: Korkudan direksiyonu bırakamayanlar için 'köprü geçirme şoförlüğü'.

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Virginia'daki Norfolk şehrini Delmarva Yarımadası'na bağlayan Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli, eskiden saatler süren yolculukları normal şartlarda 25 dakikaya indiren mühendislik harikası bir yapı.

Virginia'daki Norfolk şehrini Delmarva Yarımadası'na bağlayan Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli, eskiden saatler süren yolculukları normal şartlarda 25 dakikaya indiren mühendislik harikası bir yapı.

Dünyada bu türden sadece 14 sistem bulunuyor. Ancak bu devasa yapı, her sürücü için aynı konforu ifade etmiyor. Yolculuğun bir kısmı okyanusun hemen üzerinde dar yollarda ilerlemeyi gerektirirken, bir kısmı ise yüzeyin metrelerce altındaki iki farklı su altı tüneline dalmayı zorunlu kılıyor.

Köprüyü kullananlar için deneyim o kadar sinir bozucu ki, yerel halk ve yolu düşenler yaşadıkları korkuyu sosyal medyada şu sözlerle özetliyor:

'Korkutucu olan tünel değil. Chesapeake Körfezi'nin Atlantik Okyanusu ile buluştuğu o güçlü suların sadece 3 metre üzerinde, emniyet şeridi bile olmayan iki şeritli dar bir köprüde 27 kilometre gitmek... O sular ölümcül!'

Emniyet şeridinin bulunmaması, kenara çekilecek alanların azlığı ve tünellerde trafiğin tek şeride düşmesi, klostrofobisi veya yükseklik korkusu olan sürücülerde büyük panik atakları tetikliyor.

Emniyet şeridinin bulunmaması, kenara çekilecek alanların azlığı ve tünellerde trafiğin tek şeride düşmesi, klostrofobisi veya yükseklik korkusu olan sürücülerde büyük panik atakları tetikliyor.

Öyle ki, bazı yolcuların yol boyunca paniklememek için gözlerini tamamen kapatarak seyahat ettiği belirtiliyor.

Sürücülerin bu çaresizliği, bölgedeki girişimci yerel halk için yeni bir iş kapısı araladı. Kent Island Express adlı bir şirket, 24 saat boyunca hizmet veren 'Bay Bridge Drive Over' (Köprüden Arabayla Geçirme) servisini başlattı.

Köprü Geçiş Servisi Nasıl Çalışıyor?

  • 1. Köprüye varmadan 1 saat önce şirket aranıyor. 

  • 2. Belirlenen buluşma noktasında özel şoför bekleniyor. 

  • 3. Şoför direksiyona geçiyor, araç sahibi arkaya yaslanıyor. 

  • 4. 27 km sonra, köprünün diğer ucunda araç teslim ediliyor. 

  • ÜCRET: 40 Dolar

Şirket bünyesinde çalışan şoförlerden biri, sadece kendisinin günde 10 ila 30 arasında korkmuş sürücüyü karşı kıyıya geçirdiğini söylüyor.

Şirket bünyesinde çalışan şoförlerden biri, sadece kendisinin günde 10 ila 30 arasında korkmuş sürücüyü karşı kıyıya geçirdiğini söylüyor.

40 dolar ödeyerek direksiyonu profesyonellere bırakan sürücüler, okyanusun ortasındaki bu 25 dakikalık kabusu arkalarında arkaya yaslanıp dinlenerek atlatıyor.

Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli, kendi özel polis devriyesi ve acil durum hatlarıyla ne kadar güvenli tasarlanmış olursa olsun, yarattığı psikolojik bariyerle dünyanın en ürkütücü yollarından biri olmaya devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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