Sadece Bu Köprüyü Geçmek İçin Şoför Kiralıyorlar: 1800 TL'ye Sizi Karşıya Geçiriyorlar
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Günde binlerce aracın geçtiği bazı yollar, kimileri için tam bir kabusa dönüşebiliyor. ABD'de bulunan 27 kilometrelik devasa bir köprü-tünel sistemi, sürücülerde yarattığı panik ve korku nedeniyle sıra dışı bir sektöre öncülük etti: Korkudan direksiyonu bırakamayanlar için 'köprü geçirme şoförlüğü'.
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Virginia'daki Norfolk şehrini Delmarva Yarımadası'na bağlayan Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli, eskiden saatler süren yolculukları normal şartlarda 25 dakikaya indiren mühendislik harikası bir yapı.
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Emniyet şeridinin bulunmaması, kenara çekilecek alanların azlığı ve tünellerde trafiğin tek şeride düşmesi, klostrofobisi veya yükseklik korkusu olan sürücülerde büyük panik atakları tetikliyor.
Şirket bünyesinde çalışan şoförlerden biri, sadece kendisinin günde 10 ila 30 arasında korkmuş sürücüyü karşı kıyıya geçirdiğini söylüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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