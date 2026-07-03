Sadece Bu Köprüyü Geçmek İçin Şoför Kiralıyorlar: 1800 TL'ye Sizi Karşıya Geçiriyorlar

Dünyada bu türden sadece 14 sistem bulunuyor. Ancak bu devasa yapı, her sürücü için aynı konforu ifade etmiyor. Yolculuğun bir kısmı okyanusun hemen üzerinde dar yollarda ilerlemeyi gerektirirken, bir kısmı ise yüzeyin metrelerce altındaki iki farklı su altı tüneline dalmayı zorunlu kılıyor.

Köprüyü kullananlar için deneyim o kadar sinir bozucu ki, yerel halk ve yolu düşenler yaşadıkları korkuyu sosyal medyada şu sözlerle özetliyor:

'Korkutucu olan tünel değil. Chesapeake Körfezi'nin Atlantik Okyanusu ile buluştuğu o güçlü suların sadece 3 metre üzerinde, emniyet şeridi bile olmayan iki şeritli dar bir köprüde 27 kilometre gitmek... O sular ölümcül!'