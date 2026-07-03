Ankara'da Ne Meşhur, Ne Yenir? Başkente Giderseniz Mutlaka Tatmanız Gereken 10 Lezzet
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Ankara mutfağı; İç Anadolu'nun et ağırlıklı yemeklerini, hamur işlerini ve uzun raf ömrüne sahip geleneksel ürünlerini bir araya getirir. Özellikle Beypazarı, Çubuk, Kalecik ve Nallıhan gibi ilçeler, başkentin gastronomi kültürünün önemli temsilcileri arasında yer alır.
Ankara'ya yolunuz düşerse yalnızca Ankara simidiyle yetinmeyin; Ankara tava, Beypazarı güveci, Çubuk turşusu ve Beypazarı kurusunu da mutlaka deneyin. Bu lezzetler, şehrin mutfak kültürünü en iyi yansıtan tatlar arasında bulunuyor.
İşte Ankara'nın en meşhur lezzetleri...
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1. Ankara Simidi
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2. Ankara Tava
3. Beypazarı Güveci
4. Çubuk Turşusu
5. Beypazarı Kurusu
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6. İnceğiz Çorbası
7. Höşmerim
8. Efelek Sarması
9. Kalecik Karası Üzümü
10. Beypazarı Havuç Lokumu
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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