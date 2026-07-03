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Ankara'da Ne Meşhur, Ne Yenir? Başkente Giderseniz Mutlaka Tatmanız Gereken 10 Lezzet

Ankara'da Ne Meşhur, Ne Yenir? Başkente Giderseniz Mutlaka Tatmanız Gereken 10 Lezzet

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 12:24
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Ankara mutfağı; İç Anadolu'nun et ağırlıklı yemeklerini, hamur işlerini ve uzun raf ömrüne sahip geleneksel ürünlerini bir araya getirir. Özellikle Beypazarı, Çubuk, Kalecik ve Nallıhan gibi ilçeler, başkentin gastronomi kültürünün önemli temsilcileri arasında yer alır.

Ankara'ya yolunuz düşerse yalnızca Ankara simidiyle yetinmeyin; Ankara tava, Beypazarı güveci, Çubuk turşusu ve Beypazarı kurusunu da mutlaka deneyin. Bu lezzetler, şehrin mutfak kültürünü en iyi yansıtan tatlar arasında bulunuyor.

İşte Ankara'nın en meşhur lezzetleri...

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1. Ankara Simidi

1. Ankara Simidi

Ankara simidi, İstanbul simidinden en belirgin farkı olan koyu rengi ve gevrek yapısıyla tanınır. Üzüm pekmeziyle kaplanan hamurun bol susamla pişirilmesi sayesinde daha kıtır bir doku kazanır. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir.

2. Ankara Tava

2. Ankara Tava

Kuzu eti, arpa şehriye ve tereyağıyla hazırlanan Ankara tava, şehrin en bilinen ana yemeklerinden biridir. Et suyuyla pişen şehriye sayesinde oldukça yoğun aromalı bir lezzet sunar.

3. Beypazarı Güveci

3. Beypazarı Güveci

Beypazarı ilçesinin en ünlü yemeklerinden biri olan güveç, kuzu eti ve sebzelerin taş fırında saatlerce pişirilmesiyle hazırlanır. Uzun pişirme süresi ete yumuşak bir kıvam kazandırır.

4. Çubuk Turşusu

4. Çubuk Turşusu

Ankara'nın coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan Çubuk turşusu, salatalık başta olmak üzere çeşitli sebzelerden hazırlanır. Sert dokusu ve dengeli ekşiliğiyle Türkiye'nin en tanınmış turşuları arasında yer alır.

5. Beypazarı Kurusu

5. Beypazarı Kurusu

Oldukça sert yapısıyla bilinen Beypazarı kurusu, uzun süre bayatlamadan saklanabilen geleneksel bir unlu mamuldür. Genellikle çay veya kahvenin yanında tüketilir.

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6. İnceğiz Çorbası

6. İnceğiz Çorbası

Ankara mutfağının bu özel çorbası; kuzu eti, nohut ve buğdayın yoğurtlu nefis bir terbiyeyle pişirilmesiyle yapılıyor. İçindeki malzemeler sayesinde öyle hafif bir başlangıç değil, bildiğiniz ana yemek gibi insanı tıka basa doyuruyor. Servis edilirken de üzerine kızdırılmış naneli yağ gezdirilip masaya getiriliyor.

7. Höşmerim

7. Höşmerim

Ankara ve çevresinde yapılan höşmerim, un, tereyağı ve şekerle hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Bazı tariflerde süt veya peynir de kullanılır.

8. Efelek Sarması

8. Efelek Sarması

Ankara'nın bazı ilçelerinde yapılan bu yöresel yemekte, efelek (labada) yaprakları kullanılır. Pirinçli veya kıymalı iç harçla hazırlanabilir.

9. Kalecik Karası Üzümü

9. Kalecik Karası Üzümü

Kalecik ilçesiyle özdeşleşen Kalecik Karası üzümü, aromatik yapısıyla dikkat çeker. Sofralık olarak tüketildiği gibi üzüm suyu ve farklı gıda ürünlerinde de değerlendirilir.

10. Beypazarı Havuç Lokumu

10. Beypazarı Havuç Lokumu

Beypazarı'nın kaliteli havuçlarından hazırlanan havuç lokumu, son yıllarda Ankara'nın en çok ilgi gören yöresel tatlılarından biri hâline gelmiştir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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