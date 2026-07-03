Ankara’da Ne Yenir, Nerede Yenir? Ankara'da Yemek Yenilecek En İyi 10 Yer
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Ankara'da nerede yemek yenir? Çankaya, Kızılay ve Tunalı başta olmak üzere Ankara merkezde yemek yenecek yerleri tek tek derledik. Şık restoranlardan salaş esnaf lokantalarına ve popüler Ankara meyhanelerine kadar uzanan bu güncel Ankara yemek rehberinde aradığınız tüm lezzet duraklarını adresleriyle birlikte bulabilirsiniz. Ankara’da nerede, ne yenir sorusuna yanıt arıyorsanız, hazırladığımız bu güncel Ankara yemek rehberi tam size göre!
İşte Ankara'da yemek yenilecek en iyi yerler 👇
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1. Trilye Restaurant
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2. Kalbur Balık
3. Le Porte Restaurant & Cocktail
4. Düveroğlu
5. Hatipoğlu Konağı
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6. Kuğulupark Restaurant & Cafe
7. Stüdyo Pizza
8. Boğaziçi Lokantası
9. Café des Cafés
10. Afitap Meyhane Tunus
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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