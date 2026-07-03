Ankara’da Ne Yenir, Nerede Yenir? Ankara'da Yemek Yenilecek En İyi 10 Yer

Ankara'da nerede yemek yenir? Çankaya, Kızılay ve Tunalı başta olmak üzere Ankara merkezde yemek yenecek yerleri tek tek derledik. Şık restoranlardan salaş esnaf lokantalarına ve popüler Ankara meyhanelerine kadar uzanan bu güncel Ankara yemek rehberinde aradığınız tüm lezzet duraklarını adresleriyle birlikte bulabilirsiniz. Ankara’da nerede, ne yenir sorusuna yanıt arıyorsanız, hazırladığımız bu güncel Ankara yemek rehberi tam size göre!

İşte Ankara'da yemek yenilecek en iyi yerler 👇