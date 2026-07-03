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Ankara’da Ne Yenir, Nerede Yenir? Ankara'da Yemek Yenilecek En İyi 10 Yer

Ankara’da Ne Yenir, Nerede Yenir? Ankara'da Yemek Yenilecek En İyi 10 Yer

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 12:50
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Ankara'da nerede yemek yenir? Çankaya, Kızılay ve Tunalı başta olmak üzere Ankara merkezde yemek yenecek yerleri tek tek derledik. Şık restoranlardan salaş esnaf lokantalarına ve popüler Ankara meyhanelerine kadar uzanan bu güncel Ankara yemek rehberinde aradığınız tüm lezzet duraklarını adresleriyle birlikte bulabilirsiniz. Ankara’da nerede, ne yenir sorusuna yanıt arıyorsanız, hazırladığımız bu güncel Ankara yemek rehberi tam size göre!

İşte Ankara'da yemek yenilecek en iyi yerler 👇

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1. Trilye Restaurant

1. Trilye Restaurant

Ankara'da deniz ürünleri denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Trilye, 2002 yılından bu yana Ege ve Akdeniz mutfağının özenli lezzetlerini sunuyor. Avokado soslu karides, mevsimlik meze çeşitleri ve taze balık seçenekleriyle öne çıkan mekân, şık ve sakin atmosferiyle özel akşam yemekleri için de tercih ediliyor. Şömineli iç mekânı ve yazın açılan bahçesiyle Ankara'nın zarif restoranları arasında sayılıyor.

📍 Adres: Kazım Özalp Mah. Kuleli Sokağı No:32, Çankaya/Ankara

🌐 Web sitesi: trilye.com.tr

📷 Instagram: @trilyerestoran

2. Kalbur Balık

2. Kalbur Balık

1990 yılından beri hizmet veren Kalbur, Ankara'nın en köklü balık restoranlarından biri. Mütevazı ve samimi atmosferiyle tanınan mekânda meze dolabından seçim yapılıyor; balık pastırmalı közlenmiş patlıcan ve kadayıfa sarılmış karides gibi imza lezzetler akşam yemeklerinin vazgeçilmezi. Yer bulmak zor olabildiğinden rezervasyon şart.

📍 Adres: Oran Mahallesi, Oran Çarşı Merkezi No:23 C Blok, Çankaya/Ankara

🌐 Web sitesi: kalbur.com.tr

3. Le Porte Restaurant & Cocktail

3. Le Porte Restaurant & Cocktail

Atakule'ye komşu konumuyla Ankara'nın en popüler rooftop restoranlarından biri olan Le Porte, geleneksel ve çağdaş mutfakları bir araya getiren yaratıcı menüsüyle dikkat çekiyor. Akşamları DJ performansları eşliğinde kokteyl keyfi yaşanan çatı katı, şehrin ışıklarına karşı yemek yemek isteyenler için ideal bir adres.

📍 Adres: Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No:14, Çankaya/Ankara

📷 Instagram: @porteankara

4. Düveroğlu

4. Düveroğlu

1963'ten bu yana hizmet veren Düveroğlu, Ankara'nın en eski ve en sevilen kebap adreslerinden biri. Antep usulü lahmacun, ciğer şiş ve çöp şiş gibi lezzetleriyle tanınan mekân, yemek öncesi ikramları ve semaver çayıyla da müdavimlerinin favorisi. Kızılay, Anıttepe, Ümitköy ve Bilkent'te şubeleri bulunuyor.

📍 Adres: Gençlik Caddesi No:28/B, Maltepe, Çankaya/Ankara 

🌐 Web sitesi: duveroglu.com.tr

📷 Instagram: @duveroglukebap

5. Hatipoğlu Konağı

5. Hatipoğlu Konağı

Ankara Kalesi'nin içinde 1998 yılından bu yana hizmet veren Hatipoğlu Konağı, tarihi bir konakta yemek yeme deneyimi sunuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine geniş bir menüye sahip mekân, kalenin muhteşem şehir manzarası ve canlı müzik eşliğinde özellikle turistlerin ve tarihi Ankara'yı keşfetmek isteyenlerin uğrak noktası.

📍 Adres: Kale Mahallesi, Kale Kapısı Sk. No:28, Altındağ/Ankara 

🌐 Web sitesi: hatipoglukonagi.com

📷 Instagram: @hatipoglukonagi

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6. Kuğulupark Restaurant & Cafe

6. Kuğulupark Restaurant & Cafe

Ankara'nın simgelerinden Kuğulupark'ın içinde yer alan bu mekân, kuğuları izleyerek yemek yemek isteyenler için tam bir merkez adresi. Zeytinyağlılardan kebaplara, geniş kahvaltı seçeneklerinden tatlılara kadar çeşitli bir menü sunan restoran, hem gündüz hem akşam saatlerinde tercih ediliyor.

📍 Adres: Atatürk Bulvarı No:241/A, Kuğulupark İçi, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara 

📷 Instagram: @kuguluparkrestaurantcafe

7. Stüdyo Pizza

7. Stüdyo Pizza

Napoli usulü otantik pizza deneyimi arayanlar için Ankara'daki en doğru adreslerden biri Stüdyo Pizza. Ekmek ve hamurlarını atalık buğday unları ile ekşi mayadan hazırlayan mekânın kurucusu, İtalya'da Napoli Pizza Okulu'nda eğitim almış bir şef. Bu özen, menüdeki her pizzaya gerçek İtalyan lezzeti olarak yansıyor.

📍 Adres: Kavaklıdere Sok. No:3, Çankaya/Ankara

🌐 Web sitesi: studyopizza.com

📷 Instagram: @studyopizza

8. Boğaziçi Lokantası

8. Boğaziçi Lokantası

1956'dan bu yana Ulus'ta hizmet veren Boğaziçi Lokantası, Ankara'nın en köklü esnaf lokantalarından biri. Camekânlı açık mutfak sistemini Ankara'ya ilk getiren mekân olarak biliniyor; Ankara tava, kuzu incik ve zeytinyağlı yemekleriyle geleneksel Türk mutfağının en özenli örneklerini sunuyor. Tarihi Ulus'u gezenler için otantik bir durak.

📍 Adres: Denizciler Caddesi No:1/A, Ulus, Altındağ/Ankara 

🌐 Web sitesi: bogazicilokantasi.com.tr

📷 Instagram: @bogazicilokantasi

9. Café des Cafés

9. Café des Cafés

1995'ten beri Tunalı Hilmi Caddesi'nde hizmet veren Café des Cafés, Ankara'nın kahvaltı ve brunch kültürünün öncülerinden. Nostaljik dekorasyonu, sakin bahçesi ve kaliteli servisiyle hem sabah kahvaltısı hem de öğle yemeği için tercih ediliyor; vişneli cheesecake'i mekânın en çok konuşulan lezzetlerinden.

📍 Adres: Tunalı Hilmi Caddesi No:83/A, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara 

🌐 Web sitesi: cafedescafes.com

📷 Instagram: @cafedescafes

10. Afitap Meyhane Tunus

10. Afitap Meyhane Tunus

Klasik meyhane kültürüne modern bir yorum getiren Afitap, deniz ürünleri gözlemesi ve iştah açıcı meze çeşitleriyle Ankara'nın sevilen meyhaneleri arasında yer alıyor. Tunus Caddesi'ndeki bu şubesi, samimi atmosferi ve rakı-meze sofrası klasikleriyle akşam sohbetleri için ideal bir durak.

📍 Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Tunus Cd. No:63/A D:B, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara

🌐 Web sitesi: afitapmeyhane.com

📷 Instagram: @afitaptunus

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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