Burcuna Göre Sağlığında En Çok Dikkat Etmen Gereken Bölge

Dikkat Edilmesi Gerekenler: Sorumluluk sahibi ve çok çalışkan bir yapınız var. Ancak kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak çok kastığınız için bu durum eklemlerde ve ciltte (akne, kuruluk) kendini gösterebilir. Diş hekimi kontrollerini aksatmamalı ve esneklik kazandıran sporlara yönelmelisiniz.