article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Burcuna Göre Sağlığında En Çok Dikkat Etmen Gereken Bölge

Burcuna Göre Sağlığında En Çok Dikkat Etmen Gereken Bölge

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Astroloji dünyasında burçlar ve gezegenler sadece karakterimizi değil, fiziksel sağlığımızı da şekillendiriyor. Uzmanlar, doğum haritasındaki evlerin ve karşıt burçların, kişinin potansiyel hastalıkları ve hassas organları hakkında hayati ipuçları barındırdığını belirtiyor. 

İşte burç burç vücudumuzun hassas noktaları...

Kaynak

Kaynak: https://astrologjalemuratoglu.com/tem...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ: Zihni Dinlendirmek İlk Kural

KOÇ: Zihni Dinlendirmek İlk Kural

  • Hassas Noktası: Baş, yüz bölgesi ve şah damarı.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Çok aceleci ve aksiyon dolu bir hayatınız olduğu için dikkatsizlik sonucu ufak kazalara davetiye çıkarabilirsiniz. Streslendiğinizde ilk olarak baş veya diş ağrısı yaşayabilirsiniz. Gün içinde zihninizi dinlendirmeye ve bol su içmeye özen gösterin.

BOĞA: Boğaz Bölgesine Ekstra Özen

BOĞA: Boğaz Bölgesine Ekstra Özen

  • Hassas Noktası: Boğaz, boyun, ses telleri ve tiroit bölgesi.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Keyfine düşkün ve yemek yemeyi seven bir yapınız var, bu yüzden porsiyon kontrolü ve dengeli beslenme sizin için çok önemli. Soğuk havalarda boğazınızı korumak, ses kısıklıklarına karşı bitki çaylarından destek almak size çok iyi gelecektir.

İKİZLER: Kesintisiz Bir Uyku Şart

İKİZLER: Kesintisiz Bir Uyku Şart

  • Hassas Noktası: Sinir sistemi, omuzlar, kollar ve akciğerler.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Yerinde duramayan, sürekli düşünen ve meraklı yapınız en çok sinir sisteminizi yorar. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk enerjinizi hemen düşürebilir. Düzenli nefes egzersizleri yapmak ve kaliteli bir uyku düzeni oluşturmak en büyük ilacınız.

YENGEÇ: Duyguları İçte Tutmamak Lazım

YENGEÇ: Duyguları İçte Tutmamak Lazım

  • Hassas Noktası: Mide, göğüs kafesi ve sindirim sistemi.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Oldukça hassas ve duygusal bir yapınız var. Hayatta yaşadığınız ani duygu değişimleri veya üzüntüler direkt olarak midenizi etkileyebilir. 'Huzursuz mide' sorunları yaşamamak için duygularınızı içinize atmak yerine paylaşmayı deneyin.

ASLAN: Tempoyu Dengede Tutun

ASLAN: Tempoyu Dengede Tutun

  • Hassas Noktası: Kalp, sırt ve omurga hattı.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Hayatın tadını çıkarmayı, eğlenmeyi ve çalışmayı çok seversiniz ama bazen kendinizi aşırı yorarsınız. İleri yaşlarda kendinizi fazla yıpratmamak için düzensiz yaşam alışkanlıklarından uzak durmalı, sırt ve omurga sağlığınız için hafif egzersizler yapmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BAŞAK: Detaylarda Boğulmamak Önemli

BAŞAK: Detaylarda Boğulmamak Önemli

  • Hassas Noktası: Sindirim sistemi, ince ve kalın bağırsaklar.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Titiz, mükemmeliyetçi ve her şeyin düzenli olmasını isteyen yapınız, stres anında direkt sindirim sisteminizi kilitler. Sağlık konusunda kendinizi fazla dinlememeye ve kaygı seviyenizi düşürecek hobiler edinmeye çalışın.

TERAZİ: "Hayır" Demeyi Öğrenmek

TERAZİ: "Hayır" Demeyi Öğrenmek

  • Hassas Noktası: Böbrekler, bel bölgesi ve alt karın.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Çevrenizde sürekli bir denge ve uyum ararsınız. Kimse kırılmasın diye söyleyemediğiniz şeyler bedeninizde yük oluşturur. Ağır kaldırmamaya, belinizi korumaya ve böbreklerinizin rahat çalışması için bol sıvı tüketmeye dikkat edin.

AKREP: Stres Yönetimi Hayati

AKREP: Stres Yönetimi Hayati

  • Hassas Noktası: Üreme sistemi, boşaltım sistemi ve mesane.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Aşırı hırslı ve gizemli yapınız gizli bir stres kaynağı yaratabilir. Zorluklarla mücadele etme gücünüz çok yüksek olsa da asabiyet ve içsel huzursuzluk bedeninizde blokajlar oluşturabilir. Detoks aktiviteleri size çok iyi gelecektir.

YAY: Rutin Kontrolleri İhmal Etmeyin

YAY: Rutin Kontrolleri İhmal Etmeyin

  • Hassas Noktası: Kan damarları, karaciğer ve uyluk/bacak bölgesi.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: O kadar iyimser ve esneksiniz ki bazen bedeninizi tamamen unutabiliyorsunuz. Sağlık kontrollerini 'bana bir şey olmaz' diyerek ertelemeyin. Kalça ve bacak kaslarınızı esnetecek yürüyüşler yapmak ve karaciğeri yormayacak besinler seçmek önemli.

OĞLAK: Kendinizi Bu Kadar Kasmayın

OĞLAK: Kendinizi Bu Kadar Kasmayın

  • Hassas Noktası: İskelet sistemi, eklemler, dizler, dişler ve cilt.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Sorumluluk sahibi ve çok çalışkan bir yapınız var. Ancak kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak çok kastığınız için bu durum eklemlerde ve ciltte (akne, kuruluk) kendini gösterebilir. Diş hekimi kontrollerini aksatmamalı ve esneklik kazandıran sporlara yönelmelisiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOVA: Hareket Şart ama Dengeli

KOVA: Hareket Şart ama Dengeli

  • Hassas Noktası: Dolaşım sistemi, baldırlar ve el/ayak bilekleri.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Zihinsel olarak çok aktifsiniz ama bu durum bazen bedeninizi unutmanıza yol açar. Uzun süre hareketsiz kalmak dolaşımınızı olumsuz etkileyebilir; kramplara veya varislere davetiye çıkarabilir. Gün içinde ufak bacak egzersizleri yapmak size çok iyi gelir.

BALIK: Ruhunuzu ve Ayaklarınızı Sıcak Tutun

BALIK: Ruhunuzu ve Ayaklarınızı Sıcak Tutun

  • Hassas Noktası: Ayaklar ve bağışıklık sistemi.

  • Dikkat Edilmesi Gerekenler: Çevrenizdeki tüm negatif enerjiyi bir sünger gibi emdiğiniz için bağışıklığınız ruh halinizle doğrudan bağlantılıdır. Psikolojik olarak yorulduğunuzda enerjiniz hemen düşer. Ayaklarınızı her zaman sıcak tutmalı ve rahat, ortopedik ayakkabılar tercih etmelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın