Burcuna Göre Sağlığında En Çok Dikkat Etmen Gereken Bölge
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Kaynak: https://astrologjalemuratoglu.com/tem...
Astroloji dünyasında burçlar ve gezegenler sadece karakterimizi değil, fiziksel sağlığımızı da şekillendiriyor. Uzmanlar, doğum haritasındaki evlerin ve karşıt burçların, kişinin potansiyel hastalıkları ve hassas organları hakkında hayati ipuçları barındırdığını belirtiyor.
İşte burç burç vücudumuzun hassas noktaları...
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KOÇ: Zihni Dinlendirmek İlk Kural
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BOĞA: Boğaz Bölgesine Ekstra Özen
İKİZLER: Kesintisiz Bir Uyku Şart
YENGEÇ: Duyguları İçte Tutmamak Lazım
ASLAN: Tempoyu Dengede Tutun
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BAŞAK: Detaylarda Boğulmamak Önemli
TERAZİ: "Hayır" Demeyi Öğrenmek
AKREP: Stres Yönetimi Hayati
YAY: Rutin Kontrolleri İhmal Etmeyin
OĞLAK: Kendinizi Bu Kadar Kasmayın
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KOVA: Hareket Şart ama Dengeli
BALIK: Ruhunuzu ve Ayaklarınızı Sıcak Tutun
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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