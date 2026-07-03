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Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir Tehdit Altında: Deniz Adım Adım Yutuyor

Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir Tehdit Altında: Deniz Adım Adım Yutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 14:08
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Brezilya'nın kıyı şeridindeki eğik binaları ve denizin karayı istila etmesiyle (deniz yutması) dünya çapında ün kazanan şehri Santos, büyük bir yatırım paketiyle nefes alıyor. São Paulo hükümeti, hem iklimsel zorluklarla mücadele eden hem de turizm potansiyeli yüksek olan Santos ve çevre şehirler için milyonlarca reallik dev bir bütçeyi onayladı.

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Brezilya’nın São Paulo kıyısında yer alan Santos, mimari bir tuhaflık oluşturan eğri binaları ve küresel ısınmayla birlikte körfezi tehdit eden deniz istilası nedeniyle sürekli kentsel planlama ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuyor.

Brezilya’nın São Paulo kıyısında yer alan Santos, mimari bir tuhaflık oluşturan eğri binaları ve küresel ısınmayla birlikte körfezi tehdit eden deniz istilası nedeniyle sürekli kentsel planlama ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuyor.

São Paulo Valisi Tarcísio de Freitas tarafından Palácio dos Bandeirantes'te düzenlenen resmi törenle onaylanan 276,6 milyon R$ (Brezilya Reali) tutarındaki dev turizm paketi, Santos ve çevre şehirlerin çehresini değiştirecek.

Bölgesel ekonomiyi ve altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan bu büyük projede, Baixada Santista bölgesindeki 9 şehir aslan payını alıyor. G1 portalının aktardığı verilere göre bölgeye toplamda 20,6 milyon R$ aktarılacak.

  • Turizm Merkezlerine Büyük Destek: Bölgede köklü bir turizm geçmişine sahip olan Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe ve Bertioga şehirlerinin her birine 2,5 milyon R$ transfer edilecek.

  • Kalkınma Aşamasındaki Şehirlere Teşvik: 'Turistik İlgi Alanı' (MIT) kategorisinde yer alan Cubatão şehri ise program kriterlerine göre 600 bin R$ destek alacak.

Fonlar Nasıl Kullanılacak?

Fonlar Nasıl Kullanılacak?

Doğrudan kentsel ve turistik altyapıya odaklanan fonlar, özellikle deniz istilasından etkilenen kıyı şeritlerinin ve merkezi alanların yeniden düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Yatırımın Kullanım Alanları:

* Kıyı şeritlerinin korunması ve yeniden düzenlenmesi 

* Kamusal alanların iyileştirilmesi ve kentleşme projeleri 

* Erişilebilirliğin artırılması ve turistik tabelaların güçlendirilmesi 

* Ziyaretçiler için yeni cazibe merkezleri ve konaklama ekipmanları

Temelleri 1940'lara kadar uzanan bu teşvik politikası, 2015 yılında yapılan reformla birlikte daha küçük ama potansiyeli yüksek şehirleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Temelleri 1940'lara kadar uzanan bu teşvik politikası, 2015 yılında yapılan reformla birlikte daha küçük ama potansiyeli yüksek şehirleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Amaç, turist akışını sadece ana merkezlerde toplamak yerine geniş bir ağa yayarak bölgesel kalkınmayı tetiklemek. Ağustos 2025'te eyalet meclisi tarafından 70 yeni belediye daha bu sisteme dahil edilerek tanındı. Ancak bu yeni şehirler, bütçe sıralaması nedeniyle fonlara ancak 2027 yılında erişebilecek.

Anlaşmalar resmi olarak imzalanmış ve onaylanmış olsa da, eyalet hükümeti paranın belediyelerin kasasına tam olarak hangi tarihte gireceğini henüz açıklamadı. Bu durum, plaj turizmi, tarihi mirası ve ticaretiyle ekonominin can damarı olan kıyı şehirlerindeki altyapı çalışmalarının başlama tarihi üzerinde küçük bir belirsizlik yaratsa da, Santos’un 'eğri binalarını ve kıyılarını kurtaracak' bu hamle bölgede büyük bir sevinçle karşılandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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