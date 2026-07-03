Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir Tehdit Altında: Deniz Adım Adım Yutuyor
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Brezilya'nın kıyı şeridindeki eğik binaları ve denizin karayı istila etmesiyle (deniz yutması) dünya çapında ün kazanan şehri Santos, büyük bir yatırım paketiyle nefes alıyor. São Paulo hükümeti, hem iklimsel zorluklarla mücadele eden hem de turizm potansiyeli yüksek olan Santos ve çevre şehirler için milyonlarca reallik dev bir bütçeyi onayladı.
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Brezilya’nın São Paulo kıyısında yer alan Santos, mimari bir tuhaflık oluşturan eğri binaları ve küresel ısınmayla birlikte körfezi tehdit eden deniz istilası nedeniyle sürekli kentsel planlama ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuyor.
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Fonlar Nasıl Kullanılacak?
Temelleri 1940'lara kadar uzanan bu teşvik politikası, 2015 yılında yapılan reformla birlikte daha küçük ama potansiyeli yüksek şehirleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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