Eğri Binalarıyla Ünlenen Şehir Tehdit Altında: Deniz Adım Adım Yutuyor

Amaç, turist akışını sadece ana merkezlerde toplamak yerine geniş bir ağa yayarak bölgesel kalkınmayı tetiklemek. Ağustos 2025'te eyalet meclisi tarafından 70 yeni belediye daha bu sisteme dahil edilerek tanındı. Ancak bu yeni şehirler, bütçe sıralaması nedeniyle fonlara ancak 2027 yılında erişebilecek.

Anlaşmalar resmi olarak imzalanmış ve onaylanmış olsa da, eyalet hükümeti paranın belediyelerin kasasına tam olarak hangi tarihte gireceğini henüz açıklamadı. Bu durum, plaj turizmi, tarihi mirası ve ticaretiyle ekonominin can damarı olan kıyı şehirlerindeki altyapı çalışmalarının başlama tarihi üzerinde küçük bir belirsizlik yaratsa da, Santos’un 'eğri binalarını ve kıyılarını kurtaracak' bu hamle bölgede büyük bir sevinçle karşılandı.