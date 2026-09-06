Mini Felsefe Genel Kültür Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Felsefe; yalnızca filozofların isimlerini ve eserlerini bilmekten ibaret değil. Bazen tek bir kavram, bir düşünürün bütün dünyasını anlamanın anahtarı olabiliyor. Antik Yunan'dan modern felsefeye, ahlak felsefesinden bilgi felsefesine kadar uzanan bu mini testte bakalım felsefi genel kültürün ne kadar güçlü?

Soruları yanıtlarken yalnızca ezber bilgine değil, kavramları birbirinden ayırt etme becerine de güven. 10 sorunun tamamını doğru cevaplayabilecek misin?