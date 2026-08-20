Mona Lisa'dan Çığlık'a: Bu Tabloların Ressamlarını Biliyor musun?

Sanat tarihinde bazı tablolar vardır ki ressamının adını bilmesen bile görüntüsünü görünce hemen tanırsın. Mona Lisa, Çığlık, İnci Küpeli Kız, Yıldızlı Gece... Peki bu eserlerin arkasındaki isimleri de hatırlayabiliyor musun?

Haydi test edelim!