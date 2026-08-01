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Türkçe'ne Güveniyor Musun? Bu 10 Soruda Yazım Hatalarını Yakalayabilecek misin?

Türkçe'ne Güveniyor Musun? Bu 10 Soruda Yazım Hatalarını Yakalayabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.08.2026 - 09:01
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ürkçede bazı kelimelerin yazımı o kadar sık karıştırılıyor ki, doğru olduğunu düşündüğümüz pek çok ifade aslında yazım yanlışı içeriyor. Özellikle 'de' ve 'da'nın yazımı, 'ki'nin kullanımı, birleşik kelimeler ve ayrı yazılan ifadeler günlük hayatta en çok hata yapılan konular arasında yer alıyor. 

Peki, sen bu kurallara ne kadar hakimsin?

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Türkçe'ne Güveniyor Musun? Bu 10 Soruda Yazım Hatalarını Yakalayabilecek misin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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