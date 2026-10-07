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Camları Kaç Kere Silseniz de İz Kalıyorsa Dikkat: Pırıl Pırıl Camların Sırrı Meğer Buymuş!

Camları Kaç Kere Silseniz de İz Kalıyorsa Dikkat: Pırıl Pırıl Camların Sırrı Meğer Buymuş!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 21:47
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Camları güzelce siliyor, birkaç adım geri çekiliyor ve tam işinizin bittiğini düşünürken güneş vurduğunda o sinir bozucu izlerle karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Cam temizliğinde lekeleri çıkarmak kadar yüzeyde çizgi ve su izi bırakmamak da işin en zor kısmı olabiliyor.

Üstelik bunun için pahalı temizlik ürünlerine veya özel karışımlara ihtiyacınız olmayabilir. Temizlik uzmanlarına göre mutfağımızda neredeyse her gün kullandığımız oldukça basit bir ürün, doğru yöntemle uygulandığında pırıl pırıl camların anahtarı olabiliyor.

Peki o ürün ne? Bulaşık deterjanı!

Evet, her gün tabakları ve bardakları yıkamak için kullandığımız bulaşık deterjanından bahsediyoruz. Yağ ve kiri çözme özelliği sayesinde cam yüzeylerde biriken parmak izlerini ve kirleri temizlemeye de yardımcı olabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: “Ne kadar çok deterjan, o kadar temiz cam” mantığı kesinlikle işe yaramıyor.

Tam tersine, fazla bulaşık deterjanı camın üzerinde sabun kalıntısı bırakarak kurtulmaya çalıştığınız o çizgi çizgi görüntünün ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

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İşin sırrı deterjanı gerçekten çok az kullanmak.

İşin sırrı deterjanı gerçekten çok az kullanmak.

Cam temizliği için ihtiyacınız olan karışım oldukça basit. Bir kova veya sprey şişesini ılık suyla doldurun ve içerisine yalnızca birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.

Burada deterjanı bol kullanmamak önemli. Amaç köpük köpük bir karışım hazırlamak değil; suyun temizleme gücünü artıracak kadar deterjan eklemek.

Karışımınız fazlasıyla köpürüyorsa muhtemelen deterjanı biraz fazla kaçırmışsınız demektir.

Kağıt havlu yerine mikrofiber bez kullanın.

Kağıt havlu yerine mikrofiber bez kullanın.

Hazırladığınız karışımı temiz bir mikrofiber bez yardımıyla cama uygulayın. Mikrofiber bezlerin emici ve aşındırıcı olmayan yapısı, cam temizliği için oldukça uygun.

Ayrıca kağıt havlu ve bazı temizlik bezlerinin aksine yüzeyde küçük lifler bırakma ihtimalleri de daha düşük.

Camın tamamındaki kir ve lekeleri temizledikten sonra ise iş henüz bitmiş sayılmıyor.

Temiz suyla ikinci kez üzerinden geçin.

Temiz suyla ikinci kez üzerinden geçin.

İz bırakmayan bir sonuç için yüzeyde kalan deterjanı da temizlemek gerekiyor.

Küçük ve durulanabilecek cam yüzeyleri doğrudan temiz suyla durulayabilirsiniz. Pencere veya ayna gibi büyük yüzeylerde ise ikinci bir mikrofiber bezi yalnızca suyla nemlendirerek camın üzerinden geçebilirsiniz.

Böylece yüzeyde kalan deterjan kalıntılarının kuruyup yeni izler oluşturmasının önüne geçebilirsiniz.

Büyük camlarda çekçekten yardım alın.

Büyük camlarda çekçekten yardım alın.

Özellikle büyük pencerelerde cam çekçeği kullanmak hem temizliği hızlandırıyor hem de yüzeyde kalan suyun daha kolay uzaklaştırılmasını sağlıyor.

Çekçeği camın üst kısmından aşağıya doğru düzenli hareketlerle kullanabilirsiniz. Her hareketi bir öncekinin üzerine hafifçe bindirmek, aralarda su kalan bölgelerin oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Küçük camlarda zorunlu değil ancak geniş pencerelerde ciddi anlamda işinizi kolaylaştırabilir.

En önemli adımlardan biri: Camı kendi kendine kurumaya bırakmayın.

En önemli adımlardan biri: Camı kendi kendine kurumaya bırakmayın.

Camları temizledikten sonra “Nasıl olsa kurur” deyip bırakmak, o meşhur izlerin geri dönmesine neden olabiliyor. Temiz ve kuru bir mikrofiber bezle yüzeyde kalan nemi aldıktan sonra camı tamamen kurulayın. Böylece hem su lekelerinin hem de kuruma sırasında oluşabilecek çizgilerin önüne geçebilirsiniz.

Camları ne zaman sildiğiniz de sonucu etkiliyor. Doğru ürünü ve yöntemi kullanmanıza rağmen camlarda hâlâ iz kalıyorsa sorun temizlik yaptığınız saat olabilir. Güneşin doğrudan vurduğu sıcak camlarda su ve temizlik karışımı siz yüzeyi tamamen temizleyemeden kurumaya başlayabiliyor. Bu da cam üzerinde lekeli ve çizgili bir görüntü bırakabiliyor.

Bu nedenle mümkünse cam temizliğini bulutlu bir günde veya güneşin doğrudan cama vurmadığı saatlerde yapmak daha iyi sonuç almanıza yardımcı olabilir. Kısacası pırıl pırıl camların sırrı güçlü temizlik ürünlerinde değil; az miktarda deterjan, doğru bez ve camı zamanında kurulamakta saklı. Birkaç küçük değişiklikle defalarca silmenize rağmen geri dönen o can sıkıcı izlerden kurtulmanız mümkün.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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