Camları Kaç Kere Silseniz de İz Kalıyorsa Dikkat: Pırıl Pırıl Camların Sırrı Meğer Buymuş!

Camları güzelce siliyor, birkaç adım geri çekiliyor ve tam işinizin bittiğini düşünürken güneş vurduğunda o sinir bozucu izlerle karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Cam temizliğinde lekeleri çıkarmak kadar yüzeyde çizgi ve su izi bırakmamak da işin en zor kısmı olabiliyor.

Üstelik bunun için pahalı temizlik ürünlerine veya özel karışımlara ihtiyacınız olmayabilir. Temizlik uzmanlarına göre mutfağımızda neredeyse her gün kullandığımız oldukça basit bir ürün, doğru yöntemle uygulandığında pırıl pırıl camların anahtarı olabiliyor.

Peki o ürün ne? Bulaşık deterjanı!

Evet, her gün tabakları ve bardakları yıkamak için kullandığımız bulaşık deterjanından bahsediyoruz. Yağ ve kiri çözme özelliği sayesinde cam yüzeylerde biriken parmak izlerini ve kirleri temizlemeye de yardımcı olabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: “Ne kadar çok deterjan, o kadar temiz cam” mantığı kesinlikle işe yaramıyor.

Tam tersine, fazla bulaşık deterjanı camın üzerinde sabun kalıntısı bırakarak kurtulmaya çalıştığınız o çizgi çizgi görüntünün ortaya çıkmasına neden olabiliyor.