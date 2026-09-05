İlk Yardım Bilgi Testi: Doğru mu, Yanlış mı?
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İlk yardım konusunda doğru bildiğimiz pek çok şey aslında yıllardır kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler olabilir. Yanık üzerine diş macunu sürmekten burun kanamasında başı geriye kaldırmaya kadar, acil bir durumda yapılan küçük bir hata bazen işleri daha da zorlaştırabilir.
Peki sen acil bir durumda doğru müdahaleyi yapabilecek kadar bilgili misin?
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İlk Yardım Bilgi Testi: Doğru mu, Yanlış mı?
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