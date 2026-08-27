"Biyolojim İyidir" Diyenleri Görelim: Kendi Bedenini Ne Kadar Biliyorsun?

Her gün kullandığımız ama aslında hakkında ne kadar az şey bildiğimiz bir şey var: kendi vücudumuz! Kalbimizden beynimize, kemiklerimizden hormonlarımıza kadar vücudumuzun içinde aynı anda inanılmaz sayıda sistem çalışıyor.

Peki gerçekten insan anatomisine ne kadar hakimsin?