"Biyolojim İyidir" Diyenleri Görelim: Kendi Bedenini Ne Kadar Biliyorsun?
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Her gün kullandığımız ama aslında hakkında ne kadar az şey bildiğimiz bir şey var: kendi vücudumuz! Kalbimizden beynimize, kemiklerimizden hormonlarımıza kadar vücudumuzun içinde aynı anda inanılmaz sayıda sistem çalışıyor.
Peki gerçekten insan anatomisine ne kadar hakimsin?
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"Biyolojim İyidir" Diyenleri Görelim: Kendi Bedenini Ne Kadar Biliyorsun?
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