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"Biyolojim İyidir" Diyenleri Görelim: Kendi Bedenini Ne Kadar Biliyorsun?

"Biyolojim İyidir" Diyenleri Görelim: Kendi Bedenini Ne Kadar Biliyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 12:15
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Her gün kullandığımız ama aslında hakkında ne kadar az şey bildiğimiz bir şey var: kendi vücudumuz! Kalbimizden beynimize, kemiklerimizden hormonlarımıza kadar vücudumuzun içinde aynı anda inanılmaz sayıda sistem çalışıyor.

Peki gerçekten insan anatomisine ne kadar hakimsin?

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"Biyolojim İyidir" Diyenleri Görelim: Kendi Bedenini Ne Kadar Biliyorsun?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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