Dev Kayaların Arasında Bir Taş Labirenti: Tokat'ın Gizli Kanyonu Dilim Kayalar'ın Sırrı
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde, uzun jeolojik süreçler ve yağmur suları ile rüzgarın aşındırıcı etkisiyle ilginç bir doğal oluşum ortaya çıktı. Sarıdan kahverengiye uzanan renk tonlarıyla dikkat çeken Dilim Kayalar, hem yerden hem havadan bakıldığında bambaşka bir görüntü sunuyor.
Bölge, Kapadokya'daki peri bacalarını andıran manzarasıyla doğa yürüyüşçülerini ve fotoğrafçıları kendine çekiyor. İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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