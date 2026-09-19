Dev Kayaların Arasında Bir Taş Labirenti: Tokat'ın Gizli Kanyonu Dilim Kayalar'ın Sırrı

Deniz seviyesinden 795 metre yükseklikte bulunan Dilim Kayalar, 19,41 hektarlık alanı kapsıyor. Bölge, 2026 yılında Tabiat Anıtı ilan edilerek koruma altına alındı.

Yöre Halkı Turizme Kazandırılmasını İstiyor

56 yaşındaki yöre sakini Ahmet Çoban, kayaların rüzgar ve yağmurun etkisiyle şekillendiğini ve kendini bildi bileli bölgedeki görüntünün değişmediğini anlatıyor. Çoban, Dilim Kayalar'ın Kapadokya'yı ve peri bacalarını andırdığını belirterek doğaseverlerin bölgeye gelip fotoğraf çektiğini söylüyor.

Çoban ayrıca bölgeye yürüyüş yolları ve cam balkon yapılmasını ve Dilim Kayalar'ın turizme daha fazla kazandırılmasını istiyor. İHA'nın haberine göre yaklaşık üç ay önce Marmara Üniversitesi öğrencileri de bölgeyi ziyaret etti.