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Dev Kayaların Arasında Bir Taş Labirenti: Tokat'ın Gizli Kanyonu Dilim Kayalar'ın Sırrı

Dev Kayaların Arasında Bir Taş Labirenti: Tokat'ın Gizli Kanyonu Dilim Kayalar'ın Sırrı

Doğa Tokat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 11:41
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde, uzun jeolojik süreçler ve yağmur suları ile rüzgarın aşındırıcı etkisiyle ilginç bir doğal oluşum ortaya çıktı. Sarıdan kahverengiye uzanan renk tonlarıyla dikkat çeken Dilim Kayalar, hem yerden hem havadan bakıldığında bambaşka bir görüntü sunuyor.

Bölge, Kapadokya'daki peri bacalarını andıran manzarasıyla doğa yürüyüşçülerini ve fotoğrafçıları kendine çekiyor. İşte detaylar.

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Bu Şekli Nasıl Aldı?

Bu Şekli Nasıl Aldı?

Dilim Kayalar, dağın bir bölümünün zamanla çökmesi ve yağmur sularıyla rüzgarın yıllar içerisinde kayaçları aşındırmasıyla oluştu. İrili ufaklı kaya parçaları, sarıdan kahverengiye uzanan farklı renk tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Havadan Bakınca Görüntü Değişiyor

Yerden bakıldığında sivri kaya sütunlarıyla dikkat çeken oluşum, havadan görüntülendiğinde dev bir taş labirentini andırıyor. Kapadokya'daki peri bacalarını hatırlatan bu görüntü, doğa yürüyüşü ve manzara fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için önemli bir çekim merkezi haline geldi.

795 Metrede, 19,41 Hektarlık Alanda

795 Metrede, 19,41 Hektarlık Alanda

Deniz seviyesinden 795 metre yükseklikte bulunan Dilim Kayalar, 19,41 hektarlık alanı kapsıyor. Bölge, 2026 yılında Tabiat Anıtı ilan edilerek koruma altına alındı. 

Yöre Halkı Turizme Kazandırılmasını İstiyor

56 yaşındaki yöre sakini Ahmet Çoban, kayaların rüzgar ve yağmurun etkisiyle şekillendiğini ve kendini bildi bileli bölgedeki görüntünün değişmediğini anlatıyor. Çoban, Dilim Kayalar'ın Kapadokya'yı ve peri bacalarını andırdığını belirterek doğaseverlerin bölgeye gelip fotoğraf çektiğini söylüyor.

Çoban ayrıca bölgeye yürüyüş yolları ve cam balkon yapılmasını ve Dilim Kayalar'ın turizme daha fazla kazandırılmasını istiyor. İHA'nın haberine göre yaklaşık üç ay önce Marmara Üniversitesi öğrencileri de bölgeyi ziyaret etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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