Köy Çeşmesinden Su İçti, Boğazından Canlı Sülük Çıktı

Çorum’da yaşayan hasta; şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve nefes darlığı şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın ilk değerlendirmesinde akciğerleriyle ilgili herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Ancak şikayetlerin kaynağını belirlemek için yapılan detaylı muayenede doktorların karşısına beklenmedik bir tablo çıktı.

Her Şey Köy Çeşmesinden Su İçmesiyle Başlamış!

Muayenede, hastanın alt yutağının arka duvarına tutunmuş canlı bir sülük olduğu belirlendi. Yani, ses tellerinin arka kısmına yakın bölgede bulunan sülük, burada kanamaya neden oluyordu.

Hastanın yaklaşık üç hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini söylemesi üzerine, sülüğün bu yolla boğaza ulaşmış olabileceği değerlendirildi. Yutkunma güçlüğünün ise yaklaşık iki hafta önce başladığı ve zaman içinde giderek arttığı öğrenildi.