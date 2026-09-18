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Köy Çeşmesinden Su İçti, Boğazından Canlı Sülük Çıktı

Köy Çeşmesinden Su İçti, Boğazından Canlı Sülük Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 13:34
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Çorum’da hastaneye başvuran bir kişinin şikayetlerinin arkasından oldukça sıra dışı bir neden çıktı. Yapılan muayenede, boğazının arka duvarına yapışmış bir sülük tespit edildi. Eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan ameliyatla canlı sülük çıkarıldı. 

İşte detaylar. 

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Yutma güçlüğü, kan tükürme ve nefes darlığı...

Yutma güçlüğü, kan tükürme ve nefes darlığı...

Çorum’da yaşayan hasta; şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve nefes darlığı şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın ilk değerlendirmesinde akciğerleriyle ilgili herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Ancak şikayetlerin kaynağını belirlemek için yapılan detaylı muayenede doktorların karşısına beklenmedik bir tablo çıktı.

Her Şey Köy Çeşmesinden Su İçmesiyle Başlamış! 

Muayenede, hastanın alt yutağının arka duvarına tutunmuş canlı bir sülük olduğu belirlendi. Yani, ses tellerinin arka kısmına yakın bölgede bulunan sülük, burada kanamaya neden oluyordu. 

Hastanın yaklaşık üç hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiğini söylemesi üzerine, sülüğün bu yolla boğaza ulaşmış olabileceği değerlendirildi. Yutkunma güçlüğünün ise yaklaşık iki hafta önce başladığı ve zaman içinde giderek arttığı öğrenildi.

Canlı Sülük Ameliyatla Çıkarıldı

Canlı Sülük Ameliyatla Çıkarıldı

Boğazdaki sülüğün bulunduğu bölge nedeniyle hastanın ameliyata alınmasına karar verildi. Sülüğün soluk borusuna kaçması ve ciddi kanamaya yol açması ihtimali nedeniyle operasyon genel anestezi altında gerçekleştirildi.

'Kaynağını Bilmediğiniz Suyu İçmeyin'

Uzman doktor Ömer Gönen tarafından yapılan operasyonla sülük, tutunduğu bölgeden çıkarıldı. İşlemin ardından hastanın kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri sona erdi.

Hasta, operasyonun ardından bir gün hastanede takip edildikten sonra taburcu edildi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise özellikle kırsal alanlarda doğal su kaynaklarının kullanımına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal sulardan doğrudan su içilmemesi gerektiği belirtildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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